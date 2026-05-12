Der erste Eindruck ist: pure Lebensfreude, Italianità. Ein schöner Frühlingsabend in München, Kinder rennen und rufen durch den Gastgarten, ohne dass sich jemand daran stören würde, an einer langen Tafel steigt eine sehr lebhafte italienische Familienfeier quer durch mindestens vier Generationen, Gläser klirren. Milde fällt die Abendsonne auf das Geschehen, man nähert sich vom Isarhochweg und fühlt sich gleich wohl.