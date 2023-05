Razzia gegen 'Ndrangheta: Vier Festnahmen in München

Ein Schwerpunkt der europaweiten Operation "Eureka" gegen zwei Mafia-Clans ist die bayerische Landeshauptstadt. 130 Beamte durchsuchen insgesamt zehn Immobilien. Die Rede ist von "personell und wirtschaftlich gefestigten Strukturen" der 'Ndrangheta in Bayern.

Von Martin Bernstein

Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) und die Staatsanwaltschaft München I haben am Mittwochmorgen in München vier mutmaßliche Mafia-Mitglieder festgenommen. Aufnahmen zeigen, wie schwer bewaffnete Spezialeinheiten mit Schutzwesten mehrere Wohnungen in Stadt und Landkreis stürmen. Der Einsatz ist Teil einer europaweiten Anti-Mafia-Operation mit dem Namen "Eureka". Ziel der Aktion sind Angehörige zweier aus dem süditalienischen Kalabrien stammender 'Ndrangheta-Clans.