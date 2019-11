Ein Jahr noch, dann kann es losgehen auf dem Elisabethplatz: Der Kommunalausschuss des Stadtrats hat einen Zuschuss von 23,7 Millionen Euro für die Sanierung des beliebten Westschwabinger Marktes zugesagt und auch gleich den Projektauftrag erteilt. Die vertrauten Verkaufsbuden, die sichtlich in die Jahre gekommen sind, werden voraussichtlich im Herbst 2020 abgerissen - Voraussetzung ist allerdings, dass bis dahin die provisorischen Stände des Interimsmarktes stehen.

Denn ganz schließen soll der Elisabethmarkt während der Bauzeit nicht. Die Händler ziehen vorübergehend um und kehren 2022 oder 2023 in die komplett neu gebauten Pavillons an alter Stelle zurück. Der neue Markt wird anders aussehen als das bisherige Ensemble. Er besteht aus einstöckigen Buden, die aus massivem Holz errichtet werden. Es soll künftig insgesamt 22 Stände geben, die in zehn Bauten untergebracht sind. Zwei davon verfügen über eine Dachterrasse. Unter dem Markt wird eine zweigeschossige Tiefgarage ausgehoben, in der Anwohner und Händler ihre Autos parken können. Die Garage dient gleichzeitig als Lieferzone für die Verkaufsbuden des Elisabethmarktes. Die provisorischen Stände des Interimsmarktes wandern nach der Fertigstellung in Schwabing gen Westen - dort steht die Sanierung des Pasinger Viktualienmarktes an.