12. März 2019, 18:29 Uhr Ansteckungsgefahr Masernfall in Fastfood-Lokal

Ein an Masern erkrankter Mitarbeiter des McDonald's-Restaurants an der Wasserburger Landstraße in Trudering hat nach Angaben des Referats für Gesundheit und Umwelt (RGU) möglicherweise andere Menschen angesteckt. Die betroffene Person arbeitete am Montag, 4. März, sowie am Mittwoch, 6. März, jeweils von 11 bis 19 Uhr in dem Schnellrestaurant. Erst später brach die ansteckende Krankheit bei dem Mitarbeiter aus. Gäste, die sich an den beiden Tagen in diesem McDonald's aufgehalten haben und weder gegen Masern geimpft noch die Masernerkrankung durchgemacht haben, könnten sich dort angesteckt haben, warnte das Gesundheitsamt am Dienstag in einer Mitteilung. Die Krankheit bricht üblicherweise acht bis zehn Tage nach der Ansteckung aus, so das RGU. Wegen der bei Masern möglichen gefährlichen Komplikationen versucht das Referat bei dieser meldepflichtigen Infektion, nicht immune Kontaktpersonen zu finden, um sie auf ihr mögliches Risiko hinzuweisen. Das Gesundheitsreferat bittet deshalb diese Personen, sich umgehend bei dem Referat unter der Telefonnummer 233-47809 zu melden. Bei Masern handelt es sich um eine hochansteckende Virusinfektion. Für an Masern Erkrankte sowie deren nicht immune Kontaktpersonen gilt nach dem Infektionsschutzgesetz ein Besuchsverbot für Gemeinschaftseinrichtungen wie Kinderkrippen, Kindergärten und Schulen.