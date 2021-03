"Ich wollte nie der Berufsschwule sein" vom 12. März:

Wunderbar, wenn ein Mann seinen schwulen Lebenspartner nach elf Jahren heiraten darf und zudem vom Oberbürgermeister der Landeshauptstadt getraut wird! Was der SZ im Fall von Anselm Bilgri Anlass gibt zu einem freundlichen Interview.

Nicht ganz so wunderbar finde ich, wenn der Mann in diesem Interview die Menschen, die (auch) für (seine) gleiche(n) Rechte auf die Straße gegangen sind, als "Berufsschwule" verunglimpft. Oder weiß ein "Mann des Wortes", der seit vielen Jahren "Mönch berät Manager" und jetzt auch noch "Kirchenaustritt und schwule Heirat" vermarktet, tatsächlich nicht, dass dieser Begriff meist abwertend verwendet wird?

"Früher hat man den Partner adoptiert, das braucht es heute nicht mehr"? Nein, lieber Herr Bilgri, das haben früher nur einige sehr wenige gemacht. Die vielen Anderen - und nicht nur "Berufsschwule" - haben dafür gekämpft, dass sich das endlich ändert. Dafür, dass Bilgri jetzt seinen Partner nicht mehr adoptieren oder ihn beim Notar "eintragen" lassen muss, mit vielen Pflichten, aber kaum Rechten.

Diese Menschen haben sich gezeigt und damit angreifbar gemacht, was Bilgri "auch aus Sicherheitsgründen" nicht getan hat. Denn er hatte Angst, dass "es schon schwierig wird", wenn nach einem Outing "die Aufträge als Selbständiger nachlassen". Diese Menschen haben vor nicht allzu langer Zeit in Bayern damit noch ihren Beamtenstatus riskiert und, in Bilgris Worten, trotzdem ihr Schwulsein "vor sich hergetragen". Ich würde sagen, um sich für längst überfällige Veränderungen einzusetzen. Und damit zum Beispiel auch Jugendlichen zu helfen, ihr Coming Out gut zu schaffen.

Die Reaktionen nach seinem Outing haben Bilgri gezeigt, "dass es in den Köpfen doch noch eine Schranke gibt". Hat ihn das überrascht, wenn Menschen wie Bilgri seit ihrer Jugend ein Doppelleben führen? Richtig paradox (oder soll ich sagen, pharisäerhaft) wird es, wenn ausgerechnet Bilgri beklagt, dass noch immer "in drei Bereichen Homosexualität ein Tabu (ist): für die Kirche, die Wirtschaft und im Fußball". Denn Bilgri hat ja selbst in Kirche und Wirtschaft dazu beigetragen, dass es so bleibt.

"Es müsste Leute geben, die dazu stehen, die auch möglichst vorne dran sind"? Aha! Andere sollen also das tun, was er "aus Sicherheitsgründen" selbst nicht getan hat. Sondern erst, als Outing keine Gefahr mehr oder sogar noch seiner eigenen Vermarktung hilfreich war. Mit Ex-Lufthansa-Vorstand Thomas Sattelberger würde sich Bilgri wohl gut verstehen. Der hat das auch so gemacht. Zumindest das populärpsychologische Klischee vom Schwulen, dem (Ver-)Kleidung besonders wichtig ist ("mich hat das Ordensgewand fasziniert, das hat vielleicht mit meiner Homosexualität zu tun") hätte er uns ersparen können.

Jeder soll sich outen, wann er will und kann. Aber ist es wirklich zu viel verlangt, andere Menschen, die dafür gekämpft haben und kämpfen, dass Coming Out leichter und ohne rechtliche und wirtschaftliche Nachteile möglich wird - die etwas erkämpft haben, das Bilgri genießt -, nicht als "Berufsschwule" abzuwerten? Jeder ist so mutig, wie er will und kann. Aber ist es wirklich zu viel verlangt, die Mutigeren nicht als Menschen verächtlich zu machen, die ihr Schwulsein "vor sich hertragen"? Versteht ein reifer Mann wirklich nicht, dass es vielleicht nicht ganz "stimmig" ist, von Anderen zu fordern, was er selbst "aus Sicherheitsgründen" lieber nicht getan hat? "Komischerweise tut sich das Kloster schwerer damit, sich mit mir zu versöhnen als ich mit ihm." Das findet Bilgri wirklich komisch? Und er will Managern beibringen, wie Zusammenarbeit und Führung mit Vertrauen gehen? Das finde ich komisch. Dr. Thomas Michel, München