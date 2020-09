Von Christoph Leischwitz

Nun hat die Fanbetreuer dasselbe Schicksal ereilt wie die Fans: Sie durften nicht im Stadion feiern. Eigentlich sollte am vergangenen Donnerstag im Olympiastadion das 25. Jubiläum des Fanprojekts München begangen werden, mit Grußworten von Politikern und Funktionären. Doch der steigende Corona-Inzidenzwert machte einen Strich durch die Planungen.

Zur Zeit der Gründung, im Herbst 1995, kickten in diesem Stadion noch 1860 und der FC Bayern gegeneinander. Das Fußballleben spielte sich nicht in modernen Arenen ab und war ein ganz anderes. Wegen anhaltender Gewalteskapaden und eines flächendeckenden Hooligan-Problems hatte eine Innenministerkonferenz dringend empfohlen, dass allen Vereinen ein dauerhaftes Fanprojekt an die Seite gestellt werden sollte, organisiert von öffentlichen Trägern. In München begannen Stadtjugendamt und die Arbeiterwohlfahrt gemeinsam, mittlerweile ist die AWO alleiniger Träger - mit Mitarbeitern, die einst selbst zur Fanszene gehörten, die also die Anliegen und Sorgen der zumeist sehr jungen Fans gut kennen und zugleich bei diesen ein gewisses Ansehen genießen.

Die Arbeit der Fanbetreuer hat sich in den zweieinhalb Jahrzehnten enorm verändert. Damals ging es darum, Hooligans im Zaum zu halten. Heute ist das Publikum, bei den Roten, aber auch bei den Blauen, ein ganz anderes: Die Kurve ist nicht mehr rechts, sondern links. "Da hat sich intellektuell auch viel getan", findet Mitarbeiter Tobias Reuter. Fans hätten heute einen viel höheren Organisationsgrad, die sogenannten Ultra-Gruppierungen verfügten oft über eigene Räumlichkeiten, um zum Beispiel Choreografien, also aufwendige Stadionbilder, zu produzieren. "Natürlich ist nicht wegzudiskutieren, dass man es mit gewaltaffinen Jugendlichen zu tun hat", erklärt Projektleiter Jochen Kaufmann. Das nach wie vor wichtigste Thema sei die Beratung bei Stadionverboten und Angelegenheiten mit der Polizei. Aber seltener wegen Gewalt, die sei nämlich deutlich zurückgegangen. Dafür aber wegen des Einsatzes von Pyrotechnik, umstrittenen Spruchbändern oder anderen Ordnungswidrigkeiten. Das Vertrauensverhältnis zu den Fans sei so gut, sagen alle Mitarbeiter, dass die Fans auch mit Sorgen zu ihnen kämen, die nichts mit dem Fußball zu tun haben, Probleme mit den Eltern, mit der Schule oder dem Job.

Dass sie selbst einen Anteil daran haben, dass die Gewalt zurückgegangen ist, will sich das Fanprojekt nicht auf die Fahnen schreiben. Aber schon, dass die Kommunikation zwischen Vereinen und Fans oder zwischen Polizei und Fans besser funktioniert als früher und damit zur Deeskalation beiträgt. In den Achtzigerjahren, als Stadiongewalt alltäglich wurde, reagierte die Stadt noch mit dem Einsatz der Schwarzen Sheriffs, die oft ihre Privatfehden mit den Fans austrugen. Heute fragen Stadträte oder das Kreisverwaltungsreferat das Fanprojekt immer nach ihrer Meinung. In Sicherheitsgesprächen vor sogenannten Risikospielen sei das Fanprojekt zudem oft der einzige Vertreter, der die Sichtweise der Fans verdeutliche. "Was wir uns auf die Fahnen schreiben können: Es gab noch nie solch einen guten Zugang zu Gruppen, die mitunter auch Gewalt ausüben", sagt Kaufmann.

Zurzeit bekommen die Mitarbeiter des Fanprojekts oft zu hören: Ihr habt doch gerade gar nichts zu tun, oder? Im Gegenteil. Die Arbeit an den Spieltagen fällt in Zeiten von Geisterspielen zwar weg, aber "die Fans gibt es ja immer noch. Und sie sind aus ihrem Lebensmittelpunkt gerissen. Die Gruppe ist für sie alles, und jetzt fällt das alles flach", sagt Mitarbeiterin Nadine Bickmann. Da sei es besonders wichtig, dass man auf dem Gelände des Schlachthofs eine neue Anlaufstelle hat, zusätzlich zum Büro neben der Arena in Fröttmaning: einen ausrangierten U-Bahn-Waggon. Graffiti-Workshops, Rafting-Touren, Wandern und vieles mehr hat das Fanprojekt angeboten, damit die Kontakte nicht einschlafen, solange die Fans nicht ins Stadion dürfen.