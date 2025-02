Von René Hofmann, Susi Wimmer

Im Fall des Münchner Anschlags gibt es eine überraschende Entwicklung: Farhad N., der am 13. Februar gegen 10.18 Uhr seinen Mini Cooper auf der Seidlstraße im Münchner Stadtteil Maxvorstadt absichtlich in einen Demonstrationszug der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi steuerte, sitzt nach Informationen der Süddeutschen Zeitung nicht mehr in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim im Stadtteil Giesing ein. Der 24-Jährige wurde in die psychiatrische Abteilung der JVA Straubing verlegt.