Zum Hauptinhalt springen

Sprengsätze an Münchner RestaurantMutmaßlicher Drahtzieher des Anschlags auf das „Eclipse“ gefasst – US-Behörden erheben Anklage

Lesezeit: 2 Min.

An dem israelischen Restaurant „Eclipse“ in München hatten Unbekannte Sprengsätze angebracht. Die Gruppierung Hayi bekannte sich zu dem Anschlag - wie auch zu weiteren in anderen europäischen Städten.
An dem israelischen Restaurant „Eclipse“ in München hatten Unbekannte Sprengsätze angebracht. Die Gruppierung Hayi bekannte sich zu dem Anschlag - wie auch zu weiteren in anderen europäischen Städten. Peter Kneffel/dpa
  • Der mutmaßliche Drahtzieher der Anschlagsserie auf israelische Einrichtungen in Europa, der 32-jährige Iraker Mohammad Baqer Al-Saadi, wurde in der Türkei festgenommen und in die USA gebracht.
  • Al-Saadi soll hinter der proiranischen Terrorgruppe Hayi stehen, die sich zum Brandanschlag auf das israelische Restaurant Eclipse in München am 10. April bekannte.
  • US-Behörden werfen ihm vor, seit März 18 Anschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Europa koordiniert zu haben, darunter auch einen auf eine Synagoge in Skopje.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Der Mann soll einer proiranischen Terrorgruppe angehören, die sich zu weiteren Taten in Europa bekannt hatte. Wie die Ermittler dem Mann auf die Spur kamen.

Von Joachim Mölter

Der mutmaßliche Drahtzieher einer europaweiten Anschlagsserie auf israelische Einrichtungen in diesem Frühjahr sitzt in den USA in Haft. Inzwischen haben die US-Strafverfolgungsbehörden Anklage gegen den Mann erhoben, wie die Nachrichtenagentur dpa mitteilt.

Wie das amerikanische Justizministerium am vorigen Wochenende bekanntgab, sei der 32 Jahre alte Iraker Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi in der Türkei festgenommen und anschließend in die USA gebracht worden. Der als Milizionär bezeichnete Al-Saadi soll hinter der proiranischen Terrorgruppierung Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (kurz: Hayi) stehen. Diese ist in diesem Frühjahr erstmals in Erscheinung getreten und hat sich zu diversen Attentaten auf israelische und jüdische Ziele in Europa bekannt, unter anderem den Brandanschlag auf das israelische Restaurant Eclipse in München am 10. April.

Dabei hatten bislang unbekannte Täter in der Nacht gegen 0.45 Uhr Sprengsätze an Fenstern des Lokals in der Heßstraße angebracht. Die Detonationen rissen Löcher in zwei Scheiben, eine dritte wurde beschädigt; verletzt wurde dabei niemand – die Gaststätte war zu dieser Zeit bereits geschlossen. Wenige Tage danach tauchte ein Bekennervideo im Internet auf, in dem Hayi die Tat für sich reklamierte. Amerikanische und deutsche Geheimdienste gehen davon aus, dass die Gruppierung den iranischen Revolutionsgarden zumindest nahesteht. Zumal die Taten in den Bekennervideos als Reaktion auf den amerikanisch-israelischen Angriff gegen Iran bezeichnet werden.

Weil beim Anschlag in München von Anfang an der Verdacht auf ein antisemitisches Motiv bestand, hatte die hiesige Generalstaatsanwaltschaft die Federführung der Ermittlungen übernommen. Seinerzeit hieß es, deutsche Sicherheitsbehörden prüften die Authentizität des Videos. Auf SZ-Anfrage wollte sich die Generalstaatsanwaltschaft in dieser Woche nicht zu einem Ergebnis dieser Prüfung äußern. Mit Verweis auf laufende Ermittlungen lehnte ein Sprecher auch eine Stellungnahme zur Festnahme von Al-Saadi ab.

In der Mitteilung des US-Justizministeriums wird nicht explizit auf den Anschlag in München Bezug genommen, den einzig bekannten in Deutschland. Dem festgenommenen Al-Saadi wird von den Ermittlern in den USA vorgeworfen, seit März 18 Anschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Europa geplant und koordiniert zu haben, die sich zum Teil auch gegen amerikanische Interessen oder Bürger gerichtet hätten; dazu kämen zwei Fälle in Kanada.

Bei den europäischen Anschlägen hob das Ministerium indes denjenigen hervor, der am 12. April auf eine Synagoge in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje verübt worden war. Das Bekennervideo zu dieser Tat ist nach dem gleichen Muster aufgebaut und mit dem gleichen Logo versehen wie jenes zum Brandanschlag auf das Eclipse in München. Für Zeugenhinweise auf die möglichen Täter haben Münchner Generalstaatsanwaltschaft und Polizei 5000 Euro Belohnung ausgelobt.

In Sicherheitskreisen geht man davon aus, dass für die Taten in den jeweiligen Ländern Kriminelle über das Internet angeheuert wurden, die nicht unbedingt ideologisch motiviert seien. Den Angaben der US-Justiz zufolge sind die amerikanischen Ermittler Al-Saadi auf die Spur gekommen, als dieser Anfang April ein vermeintliches Mitglied eines mexikanischen Drogenkartells für Anschläge in den USA gewinnen wollte. Dieser sei jedoch ein Undercover-Agent des FBI gewesen und habe so von möglichen Anschlagszielen in New York City, Los Angeles und Scottsdale (US-Bundesstaat Arizona) erfahren. Den US-Fahndern sei es dann gelungen, Al-Saadi unter einem Vorwand in die Türkei zu locken, wo er von lokalen Polizeikräften festgenommen und amerikanischen Kollegen übergeben worden sei.

Über Al-Saadis Festnahme war in Deutschland zuerst auf der Internetseite „Verschlusssache – Über Spionage, Terrorismus und Sicherheitspolitik“ berichtet worden, die der Journalist Florian Flade betreibt. Flade ist auch Mitglied des Recherche-Netzwerks von Westdeutschem Rundfunk (WDR), Norddeutschem Rundfunk (NDR) und Süddeutscher Zeitung.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

ExklusivAnklage zugelassen
:Steueroase mitten im Wald: Geschäftsleute müssen vor Gericht

Vom Stadl im Ebersberger Forst ins Gefängnis – dieser Gang könnte sechs Angeklagten aus dem Konzern der Hypovereinsbank bevorstehen. Sie sollen ihrem Arbeitgeber illegal Gewerbesteuern in Millionenhöhe erspart haben. Die Umstände wirken grotesk.

SZ PlusVon Klaus Ott

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite