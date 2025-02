Menschenkette hält AfD-Politiker auf

Nach ihrer Kundgebung auf dem Münchner Königsplatz sind die AfD-Mitglieder zum Tatort gezogen. Erreicht haben sie ihn jedoch nicht. Ihnen stellen sich seit etwa 12 Uhr zahlreiche Menschen entgegen. Gewerkschaftsmitglieder, alte Menschen, Jugendliche aus der Antifa haben sich untergehakt und bilden eine Menschenkette. "Ihr werdet unsere Trauer nicht instrumentalisieren", rufen sie den AfD-Leuten entgegen.



Stephan Protschka, Landeschef der in Teilen rechtsextremen Partei, gibt sich empört. "Ihr habt Blut an den Händen, wisst ihr das?", ruft er den Blockierern entgegen. Den Satz hat er zuvor bei der "Mahnwache" auf dem Königsplatz auch schon in ein Megafon gerufen. Die Menschen, die sich der AfD entgegenstellen, bezeichnet er als "Neofaschisten".



Unser Kollege Bernd Kastner ist am Tatort vom Donnerstag. Er berichtet, dass zunächst nur sehr wenig Polizei zu sehen gewesen sei. Lediglich Beamte des Polizeipräsidiums seien in einem Pavillon-Zelt vor Ort gewesen. Sie sollten als Ansprechpartner für Menschen zur Verfügung stehen, die Mitteilungen zum Anschlagsgeschehen machen wollen. Nach und nach seien immer mehr Mannschaftswagen der Polizei eingetroffen, die meisten von ihnen mit Berliner Kennzeichen.



Die Blockierer am Tatort haben inzwischen eine Versammlung angemeldet. Dafür hätten sie, berichtet Bernd Kastner, von der Polizei die Auflage bekommen, andere Menschen durchzulassen, die Blumen niederlegen oder Kerzen abstellen wollen. Also wohl auch die AfD-Mitglieder. Dazu seien die Blockierer aber bislang nicht bereit. Es gebe Verhandlungen, weil die Münchner Polizei die Situation an dem Ort, an dem 39 Menschen verletzt wurden, von denen zwei später starben, kommunikativ lösen will.



Die Polizei bietet Protschka an, er und seine Begleiter könnten ihre weißen Rosen an diesem "Ort der Trauer" niederlegen - auf einer Grünfläche außerhalb des von der Menschenkette geschützten Bereichs. Protschka stimmt zu. "Jetzt legen wir die Blumen nieder, dann gehen wir wieder", sagt er seinen Begleitern. Der Münchner Landtagsabgeordnete Rene Dierkes nickt: "Das können wir verwerten." Die Worte "Show" und "Bilder" fallen. Dann stockt das Gespräch, als die AfD-Politiker bemerken, dass ein Streamer die Szene filmt.