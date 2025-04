Zweifel an der Schuldfähigkeit des Mannes, der am 13. Februar sein Auto in eine Verdi-Demonstration in der Münchner Maxvorstadt gelenkt und dabei eine Frau und ihr Kleinkind getötet hat, bestehen derzeit offenbar nicht. Der Tatverdächtige Farhad N. sei „weiter in Untersuchungshaft“, bestätigte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Freitag auf Nachfrage. Das setzt eine Schuldfähigkeit voraus.