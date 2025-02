Von Sebastian Erb, Christoph Koopmann und Lea Weinmann

Der Mini Cooper steht mitten auf der Straße, die Windschutzscheibe gesplittert und eingedrückt. Hinter dem Wagen: Menschen am Boden, 30 Verletzte wird die Polizei später melden. Neben dem Auto liegt der Mann, der dafür offenbar verantwortlich ist. Polizisten fixieren ihn auf der Straße, Augenzeugen filmen die Szene. Kurz darauf wird der Tatverdächtige weggetragen, ins Krankenhaus gebracht. Seit diesen Momenten mitten in München am Donnerstagvormittag gegen halb elf steht über allem die Frage: Wer ist dieser Mann – und was hat ihn angetrieben, mit dem Auto von hinten in eine Demonstration von 1500 Streikenden zu rasen?