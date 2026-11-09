Ein Jugendlicher plant einen islamistischen Terroranschlag auf eine jüdische Institution. Er schaut sich bereits nach Waffen um. Im Internet macht er aus seiner radikalen Gesinnung kein Hehl. Er fliegt rechtzeitig auf, wird festgenommen, kommt in Untersuchungshaft in einer bayerischen Jugendstrafvollzugsanstalt. Und dann? Wird er angeklagt? Kommt er vor Gericht? Nein – er wird in sein Heimatland abgeschoben.

So geschehen bei einem 17 Jahre alten Serben aus München, der – nach allem, was die Ermittler über ihn wissen – einen Anschlag auf das Jüdische Museum auf dem Münchner St.-Jakobs-Platz verüben wollte. Einen ähnlichen Plan hat er dann doch noch verwirklicht: in seiner serbischen Heimat. Bei einem Anschlagsversuch auf die israelische Botschaft, bei dem er einen Polizisten mit zwei Messern angriff, wurde Dario N. am 28. Oktober erschossen.

Wie konnte das passieren, warum saß der Gefährder nicht in einem deutschen Gefängnis, statt in Serbien frei herumzulaufen? Die SZ hat bei den zuständigen Behörden nachgefragt. „Es ist erklärtes Ziel der Bayerischen Staatsregierung, Straftäter und Personen, die die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährden, schnellstmöglich in ihre Heimatländer zurückzuführen, sobald alle tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen“, erklärt dazu eine Sprecherin des bayerischen Innenministeriums. „Die Sicherheits- und Ausländerbehörden arbeiten hierbei Hand in Hand.“

Bereits in der Vergangenheit sind solche Fälle bekannt geworden. So fiel Ende Mai 2025 einem Münchner Lehrer auf, dass einer seiner Schüler, ein 19 Jahre alter Afghane, ein auffälliges dschihadistisches Hintergrundbild auf seinem Mobiltelefon hatte. Auf den Social-Media-Accounts des 19-Jährigen entdeckten Staatsschützer islamistische Propagandavideos. Drei Monate später wurde der Verdächtige am Münchner Flughafen aufgehalten. Offenbar wollte er über die Türkei ausreisen, um sich dem Islamischen Staat (IS) anzuschließen. Zuvor hatte der junge Mann laut Polizei einen Text verfasst, der Selbstmordattentate rechtfertigt.

In der Wohnung des Beschuldigten fanden die Ermittler Anleitungen und Inhaltsstoffe zur Herstellung von Sprengstoff. Wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat wurde ein Verfahren eingeleitet. Der Verdächtige kam zunächst in Untersuchungshaft und kehrte schließlich mit Zustimmung der Münchner Generalstaatsanwaltschaft nach Afghanistan zurück.

„Eine Ausweisung oder Abschiebung (...) ohne vorherige strafgerichtliche Verurteilung ist rechtlich grundsätzlich möglich“, heißt es aus dem bayerischen Innenministerium. Aus ausländerbehördlicher Sicht sei bei laufenden strafrechtlichen Ermittlungen „vor der Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen grundsätzlich das Einvernehmen der zuständigen Staatsanwaltschaft einzuholen“. Und zwar unabhängig davon, ob der Tatverdächtige noch minderjährig ist (wie der 17-jährige Serbe Dario N.) oder nicht (wie der 19-jährige Afghane).

Die Staatsanwaltschaft entscheide dann „unter Berücksichtigung des staatlichen Strafverfolgungsinteresses“, ob aus ihrer Sicht Gründe gegen eine Aufenthaltsbeendigung sprechen. Das war aus Sicht der ermittelnden Münchner Generalstaatsanwaltschaft bei dem jungen Serben offenbar nicht der Fall. Denn nach einem Monat Untersuchungshaft wurde Dario N. „ausländerbehördlich im Einvernehmen mit der Generalstaatsanwaltschaft München am 24.07.2026 in sein Heimatland zu der dort lebenden Mutter abgeschoben“.

Serbien : Attentäter in Serbien erschossen – er soll Anschlag in München geplant haben Der vereitelte Terrorakt auf die israelische Botschaft in Serbien alarmiert auch deutsche Behörden. Der Angreifer war zuvor aus Bayern abgeschoben worden. SZ Plus Von Martin Bernstein und Tobias Zick ...

Damit war auch eine weitere Bedingung erfüllt: „Im Rahmen der tatsächlichen Abschiebung sind bei der Rückführung Minderjähriger zudem besondere Anforderungen an das Kindeswohl zu beachten“, schreibt das Innenministerium. Eine gesicherte Übergabe müsse gewährleistet sein. Bei Dario N. war das der Fall. Seine Eltern sind getrennt. Der Jugendliche hatte seit 2022 bei seinem in München lebenden Vater gewohnt, im Juli kam er zu seiner Mutter, die mit ihrem neuen Partner in Bela Reka im Westen Serbiens wohnt.

Ob der Jugendliche – immerhin ein mutmaßlicher islamistischer Gefährder mit Terror-Ambitionen – in seinem alten und neuen Heimatland überwacht wurde, wissen die bayerischen Sicherheitsbehörden nicht. „Für etwaige Kommunikations- und Abstimmungsprozesse mit dem Herkunftsstaat sind die Bundesbehörden zuständig“, teilt das Innenministerium mit. Ob es Absprachen zwischen der Bundesrepublik und Serbien in diesem Fall gegeben habe, dazu lägen im Ministerium am Odeonsplatz „keine Erkenntnisse vor“.

Nach dem Anschlag in Belgrad erklärte der amtierende serbische Innenminister Ivica Dačić jedoch, der Täter sei „von unserem Dienst überwacht“ worden. Es sei bekannt gewesen, dass er ein Anhänger des IS war. „Auf seinem Instagram-Profil hielt er eine schwarze Flagge und das Symbol des Islamischen Staates hoch“, zitieren serbische Medien Dačić. So waren bereits die deutschen Ermittler auf N. aufmerksam geworden.

Offenbar gab es auch Auflagen, den Aufenthaltsort des jungen Mannes zu melden. Denn nachdem er am Montagnachmittag, einen Tag vor der Tat am 3. November, untergetaucht war, gab seine Mutter umgehend eine Vermisstenanzeige bei der serbischen Polizei auf. Ein recht ungewöhnlicher Vorgang, immerhin war N. zu diesem Zeitpunkt mittlerweile bereits volljährig.

Dass ein aus Deutschland abgeschobener Terrorverdächtiger in seinem Heimatland trotz angeblicher Überwachung einen Anschlag begehen kann, ist ein Vorgang, den man im bayerischen Innenministerium nach eigenem Bekunden ernst nimmt. „Aus unserer Sicht ist es von höchster Bedeutung, dass die behördenübergreifende Zusammenarbeit auch künftig auf einer vertrauensvollen und verlässlichen Basis fortgeführt wird“, betont die Sprecherin.