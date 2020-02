Sie geben sich als Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus, sie ködern ihre Opfer mit Gewinnversprechen, sie schocken Angehörige mit wilden Geschichten von angeblich eingesperrten Familienmitgliedern: Betrüger, die - meist älteren - Münchnerinnen und Münchnern viel Geld abnehmen wollen. So unterschiedlich die Maschen sind, haben die mafiaähnlich organisierten Banden doch eine ähnliche Taktik. Am Anfang steht ein Anruf aus einem Callcenter irgendwo in der Türkei, am Ende kommt ein Abholer vorbei und nimmt Geld und Wertsachen mit. Die Beute wird dann schnell zu den Bossen am Bosporus transferiert, die Polizei fängt - wenn überhaupt - nur die Abholer, kleine Fische im Gefüge der organisierten Kriminalität. In München kümmert sich eine eigene Arbeitsgruppe "Phänomene" um die Aufklärung dieser Fälle und des ähnlichen, aber von einer aus Polen operierenden Bande angewandten "Enkeltricks".

Eine vierköpfige Expertengruppe der Münchner Polizei unter Leitung von Polizeipräsident Hubertus Andrä flog jüngst nach Ankara, Izmir und Antalya, um dort Gespräche mit hochrangigen türkischen Polizeibeamten zu führen und dabei Möglichkeiten einer noch intensiveren Zusammenarbeit der Präsidien im Kampf gegen den organisierten Callcenterbetrug zu erörtern, nachdem seit 2017 bereits einige Ermittlungserfolge verzeichnet worden waren. Während die Münchner Delegation in der Türkei war, brachten Betrüger eine 78-Jährige aus Neuperlach sukzessive um rund 40 000 Euro. Ein angeblicher Mitarbeiter einer Schweizer Bank gaukelte dem Opfer einen Gewinn von sage und schreibe 185 000 Euro bei einem Preisausschreiben vor. Allerdings müssten vor der Auszahlung etliche Gebühren beglichen werden. Immer wieder überwies die Frau Geld, ehe am Donnerstag ein Mitarbeiter ihrer Hausbank stutzig wurde.

Wie notwendig - und erfolgreich - die von Andrä und seiner Delegation auf den Weg gebrachte "strategische Bekämpfung dieses kriminellen Phänomenbereiches" ist, zeigt aktuell ein Schlag der türkischen Verfolgungsbehörden zusammen mit Polizei und Staatsanwaltschaften in Koblenz und Osnabrück gegen 60 Tatverdächtige, die als vermeintliche Polizisten aufgetreten waren. Die Schäden sind enorm: Falsche Polizisten erbeuteten 2018 in München in 35 Fällen 2,65 Millionen Euro. 301 falsche Gewinnversprechen brachten den Tätern 385 000 Euro, durch einen einzigen Schockanruf kamen Betrüger jüngst an 40 000 Euro.