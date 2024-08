Von Christian Jooß-Bernau, München

Da hocken sie auf der Bühne in der Komödie im Bayerischen Hof. In hässlichen roten Westen mit aufgedruckten Telefonnummer. Neben sich eine Kunstoff-Dekopalme. Vor sich ein künstliches Feuerchen mit im Ventilatorwind flackernden Stoffflämmchen, über denen sie Marshmallow-Mäuse rösten. Auf dem Kopf Tropenhelme mit riesigen Elefantenohren. Sie reden über das Monroe-Flittchen, erzählen sich gegenseitig von ihren Hollywood-Männern und vom Elend der Frauen in diesem System. In diesem Dschungel, aus dem sie, Star hin, Star her, bis jetzt keiner herausgeholt hat.