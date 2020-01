Wegen einer anonymen Bombendrohung wurden am Mittwochabend die McDonald's-Filialen am Goetheplatz und am Hauptbahnhof vorübergehend geräumt. Ein Unbekannter hatte gegen 19.40 Uhr bei der Fastfood-Kette angerufen und eine Drohung ausgesprochen. Die Polizei schickte Gäste und Personal nach draußen und suchte die Räume ab, fand aber nichts. Eine halbe Stunde später konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. "Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung", teilte das Polizeipräsidium am Donnerstag mit. Übergewicht ist also weiterhin die einzige reale Gefahr, der sich Besucher von McDonald's aussetzen. Gegen den unbekannten Anrufer ermittelt die Kriminalpolizei wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat.