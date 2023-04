Von Andrea Schlaier

Das allabendliche Ritual: Sandy verabschiedet sich von der Familie "zum Wäsche machen" in den Keller. Alle wissen, dass sie länger bleiben wird: So lange wie es eben dauert, bis zwei, drei Flaschen Wein geleert sind, mal ist ein Schampus dabei, zuletzt zieht sie auch Wodka aus dem Versteck in den Schränken. Mit einem "Riesenschädel" chauffiert die vierfache Mutter am nächsten Morgen ihre Kinder in die Schule, abends sitzt sie im Elternbeirat. Tagsüber rührt Sandy keinen Tropfen an. Sie muss die Sinne zusammenhalten in der eigenen Firma, die sie mit ihrem Mann führt.