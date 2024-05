Annette Paulmann gehöre zum Nukleus eines Ensembles, dem die Kammerspiele ihren hervorragenden Ruf in ganz Theaterdeutschland und darüber hinaus verdankten - so begründete die Jury ihre Empfehlung an den Kulturausschuss, die Schauspielerin mit dem Münchner Theaterpreis 2017 zu ehren. Seit 22 Jahren ist sie dort in unterschiedlichen Rollen zu sehen, ihr unverkennbar eigener Ton prägt nicht nur ihre Rollen, sondern auch ihr großartiges Solostück Fünf bis sechs Semmeln und eine kalte Wurst, das sie nach Lena Christs Vorlage für sich selbst umgeschrieben hat. Am Montag, 27. Mai, um 20 Uhr ist es wieder im Schauspielhaus zu sehen. Derzeit probt Paulmann für das "intergalaktische" Sück "Very Rich Angels", Premiere ist am 7. Juni.