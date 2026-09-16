„Und du und ich“, singt Henning May, „wir war’n mal wir.“ Es gibt ihn zweimal, live auf der Bühne und als minimal verzögerte XXL-Projektion auf der Leinwand dahinter. Die Kamera filmt über seine Schultern hinweg, eine Komposition wie in einem romantischen Gemälde. In der Olympiahalle vor ihm ein Meer von Lichtern, die einem auf der Leinwand entgegenflirren. Irgendwo da in der dunklen Menge steht man selbst und hält ein Licht hoch. Und singt „schon wieder, barfuß am Klavier“ diesen zehn Jahre alten Song über das Vermissen von etwas, das nie so gut war, wie es einem die trügerische Erinnerung vorgaukelt.