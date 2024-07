Anne-Sophie Mutter bei Klassik am Odeonsplatz

Beim zweiten Abend von Klassik am Odeonsplatz hält das Wetter. Und Anne-Sophie Mutter freut sich, dass sie mit den Münchner Philharmonikern Musik von John Williams spielen darf.

Kritik von Egbert Tholl

Anne-Sophie Mutter steht da oben in der Feldherrnhalle und strahlt in ihrem goldgelben Kleid wie ein junges Mädchen. Vor Jahren hat sie die Filmmusik von John Williams für sich entdeckt, nun darf sie einiges davon auf dem Odeonsplatz spielen. Williams hat inzwischen eigens für sie Teile seiner Musik arrangiert, Miniaturviolinkonzerte sind dabei herausgekommen, hochvirtuose Sachen, wie sie Mutter gefallen. Die Melodie der Eule Hedwig aus „Harry Potter“ löst sich in einer grandiosen Solokadenz auf, ein Scherzo lässt Indiana Jones Motorrad fahren.