Man könnte sagen, es läuft bei ihr. Schauspielerin Anne Schäfer, Jahrgang 1979, beeindruckt mit Rollen, die Bedeutung haben. Für sie. Und für die Gesellschaft. „Frauen, die sich freikämpfen, die sagen, was sie wollen“, wie es die Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin auf den Punkt bringt. Kürzlich stand Schäfer („Barcelona-Krimi“), für die Netflix-Serie „Love & Chaos“ vor der Kamera, wo sie eine verheiratete Karrierefrau spielt, die eine Affäre mit einem viel jüngeren Kollegen beginnt (Starttermin noch offen). Bereits zu sehen ist die zweite Staffel von „Himmel, Herrgott, Sakrament“: In Franz Xaver Bogners freier Filmadaption der Bücher des Münchner Pfarrers Rainer Maria Schießler werden die Protagonistin Lisa Kirchberger (Schäfer) und der katholische Pfarrer Hans Reiser (Stephan Zinner) ein Liebespaar – trotz aller Konflikte (ab 10. April im BR Fernsehen, schon jetzt in der ARD Mediathek).