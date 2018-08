8. August 2018, 18:51 Uhr Anne Holländer Stadt, Land, Fluss

Beste Zimtschnecke? Schönster Badeplatz? Wissen, wo was ist

Von Pia Ratzesberger

Wenn sie nur eine Sache nennen dürfte, die man sich dieser Tage in der Stadt ansehen sollte, dann würde Anne Holländer, 30, den Gast ins Werksviertel schicken, am Ostbahnhof. Dort könne man zum Beispiel eine Zimtschnecke in dem Café gleich links neben dem Eingang essen, die kämen aus einer Manufaktur in München, später könne man sich vielleicht noch eine Bowl bei Aloha Poke holen, ein paar Meter weiter, und dann gebe es da auch noch diesen einen Pop-up-Shop. Man muss nicht mehr hören, um zu verstehen, dass die Concierge die Orte ziemlich gut kennt, von denen sie ihren Gästen erzählt.

Sie arbeitet in der Lobby des Charles, einem der neueren Luxushotels in der Stadt, das aussieht, als könne es problemlos an der Upper Westside in New York stehen statt am Hauptbahnhof in München. Das Hotel hat weniger Zimmer als der Bayerische Hof, in der Lobby ist es ruhiger, die Wünsche der Gäste aber sind nicht weniger außergewöhnlich. Bei Anne Holländer wollte ein Gast einmal einen deutschen Schäferhund bestellen, gern genommen werden auch schnelle Autos, vor allem die amerikanischen Gäste erhoffen sich viel von einer Fahrt über die deutschen Autobahnen ohne Tempolimit. An manchen Tagen fühle man sich wie ein Shopping Assistant, sagt Holländer, zum Beispiel, wenn ein Gast ein Handyfoto von einer Vase aus einer Boutique zeigt und sagt: davon bitte noch elf Stück. Es gibt aber auch die anderen Aufträge, die schlichten. Ein Mann zum Beispiel bat lediglich um Handtücher und den besten Ort für einen Einstieg in die Isar. Das kommt nicht oft vor, bei einem Pool im Haus.

Anne Holländer hat mehrere Jahre in einem schottischen Golfresort gearbeitet und fragte sich dort noch, was die Concierge eigentlich den ganzen Tag machen - bis der Concierge im nächsten Hotel fragte, ob sie sich den Job nicht vorstellen könne. Sie konnte. Holländer wälzte von da an viele Bücher über München, schrieb sich Jahreszahlen auf Karteikarten, noch heute bleibt sie an freien Tagen oftmals in der Stadt, um herauszufinden, welches neue Café sich lohnt, welches Restaurant. "Freizeitarbeit", nennt Holländer das. Ab und an werden sie und ihre Kollegen natürlich auch eingeladen, um Neues zu testen, in ihrem Team hat jeder sein Spezialgebiet. Der eine kennt sich besonders mit Geschichte aus, der andere mit den Orten für Gourmets. Holländer sagt von sich: Sie sei eher die fürs Unkonventionelle.