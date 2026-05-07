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Anne Freytags Roman „Laute Nächte“Wenn der Tod ins Leben einbricht

Lesezeit: 3 Min.

Mit Romanen verschiedenster Genres erfolgreich: die Münchner Autorin Anne Freytag.
Mit Romanen verschiedenster Genres erfolgreich: die Münchner Autorin Anne Freytag. Studio Tasca

Tod, Trauer, Freundschaft, Liebe und Selbstfindung – das klingt nach etwas vielen Themen für ein Buch. Doch Anne Freytag gelingt  mit „Laute Nächte“ ein Roman für insbesondere junge Erwachsene, der leise nachwirkt.

Von Sonja Ganzenmüller

„Dieser Roman hat gedauert. Und er hat mich Nerven gekostet. … Kenni, du hast es uns beiden nicht leicht gemacht.“ Mit diesem Zitat startet nichts. Es endet vielmehr. In der Danksagung: Die Autorin wendet sich an einen ihrer Protagonisten. Kann man machen. Und gleich ein „Achtung, Spoiler!“ hinterher: Kenni kostet Nerven. Wirklich.

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