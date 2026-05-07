„Dieser Roman hat gedauert. Und er hat mich Nerven gekostet. … Kenni, du hast es uns beiden nicht leicht gemacht.“ Mit diesem Zitat startet nichts. Es endet vielmehr. In der Danksagung: Die Autorin wendet sich an einen ihrer Protagonisten. Kann man machen. Und gleich ein „Achtung, Spoiler!“ hinterher: Kenni kostet Nerven. Wirklich.
Anne Freytags Roman „Laute Nächte“Wenn der Tod ins Leben einbricht
Lesezeit: 3 Min.
Tod, Trauer, Freundschaft, Liebe und Selbstfindung – das klingt nach etwas vielen Themen für ein Buch. Doch Anne Freytag gelingt mit „Laute Nächte“ ein Roman für insbesondere junge Erwachsene, der leise nachwirkt.
Von Sonja Ganzenmüller
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