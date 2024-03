Anne Frank, 1929 in Frankfurt am Main geboren, starb 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Ihr Tagebuch über das Leben im Amsterdamer Versteck brachte ihr Vater Otto Frank, der einzige Überlebende der jüdischen Familie, 1947 unter dem Titel "Het Achterhuis" in Amsterdam heraus.

(Foto: Ann Ronan Picture Library/imago images)