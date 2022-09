Über eine ausgeprägte niederbayerische Power hat Annamirl Spies immer verfügt. Drei Kinder hat sie großgezogen und war zugleich 15 Jahre lang Frontfrau der Couplet AG - bis es zu einem besonderen Einschnitt ins Leben und in die Karriere kam: Sie ging mit ihrem für BMW arbeitenden Mann für drei Jahre nach China. Vor sieben Jahren kam sie zurück, und nachdem das alles erst einmal sacken musste, machte sie ein Bühnenprogramm aus dieser Erfahrung: "Z'China dahoam". Von Corona etwas ausgebremst, hat Spies es nun noch einmal überarbeitet, zusammen mit dem österreichischen Kabarett-Kollegen Ludwig Müller, der nun Regie führt und ein paar neue Songs beisteuerte. Zu sehen ist das Ergebnis erstmals am Freitag in der Drehleier. Wo Spies schon tags zuvor in einer neuen Rolle zu bewundern ist: Sie ist für Angela Ascher bei Bairisch Krem eingestiegen, wo sie zusammen mit Puppenspieler Joe Heinrich und seinem Wolpert und dem Musikkabarett-Duo Die Isarschiffer mit einer bunten Mundart-Revue an ihre Couplet AG-Zeiten anknüpft.

Annamirl Spies und Bairisch Crem, Do. 29. Sept., solo, Fr., 30. Sept., jeweils 20 Uhr, Theater Drehleier, Rosenheimer Str. 123, Tel. 48 27 42