Kinder lieben „Anna und die wilden Tiere“, auch weil Eltern bei der Wissenssendung oft ein paar Minuten Extra-Bildschirmzeit erlauben. Ein Treffen mit Moderatorin Annika Preil, die den Nachwuchs prägt wie sonst nur Checker Tobi.

Die Klapperschlange züngelt, Annika Preil weicht zurück. Kurz darauf wagt sie sich doch wieder einen Schritt vor, sie soll ja im Fokus der Kamera stehen, während der Forscher aus Los Angeles erklärt, dass Diamant-Klapperschlangen so viele Menschen beißen wie keine andere Art.