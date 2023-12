Ausnahmeereignis, Gesamtkunstwerk und Sondertalent: Anna Mateur, hier bei ihrem Programm "Ich fang' erst an, wenn's groovt".

Von Oliver Hochkeppel

Als sie zuletzt im Lustspielhaus auftrat, verabschiedete sich Anna Mateur mit den Worten, sie werde wohl auch das nächste Mal wieder als Geheimtipp anreisen. Aber am Ende setzt sich Qualität doch durch. Trotz Sonntagabend samt Schnee-Chaos war der Saal voll, und Anna Mateur wurde bei der Premiere ihres Jubiläumsprogramms "Ich fang' erst an, wenn's groovt" mit Jubel empfangen. Hat sich also doch hinreichend herumgesprochen, welches Ausnahmeereignis, Gesamtkunstwerk und Sondertalent da mit der Dresdnerin Anna Maria Vogt auf der Bühne steht.