Die Geigerin Anna Katharina Kränzlein freut sich in der Woche vom 19. bis zum 25. Juni auf ihr Konzert in Puchheim, aber auch auf Musiker-Kollegen, die Domagk-Ateliers und Ausflüge ins Grüne.

Schandmaul war einst ihr Lebensmittelpunkt. Mit der Mittelalter-Folk-Rock-Band füllte die Geigerin große Konzerthallen, hatte sogar einen Nummer-eins-Hit in den deutschen Album-Charts. Vor sechs Jahren stieg Anna Katharina Kränzlein dann aus - zu viel Rummel, zu viel Stress. Es folgten Konzerte mit Wolfgang Ambros und Pippo Pollina, Studioaufnahmen mit Konstantin Wecker und Solo-Konzerte. Im vergangenen Jahr hat sie mit ihrem Lebensgefährten das Quintett Balkon Jazz Ballett gegründet, mit dem sie am Samstag, 24. Juni, in ihrer Heimat Puchheim spielt.

Montag: Juwel und Kraftort

Detailansicht öffnen Kleines Juwel aus dem 15. Jahrhundert mit wunderschönen Wandmalereien: Die Kapelle St. Georg in Roggenstein. Das Bild zeigt die Passion Christi, Kreuztragung und Kreuzigung. (Foto: Johannes Simon)

Weil ich als Musikerin am Wochenende oft unterwegs bin, startet für mich eine gute Woche gern mit einem Ausflug "ins Grüne". Heute geht's nach Eichenau, auf die Emmeringer Leite. Dort steht die Kapelle St. Georg in Roggenstein, ein kleines Juwel aus dem 15. Jahrhundert mit einem wunderschönen Wandmalereizyklus. Von Mai bis Oktober ist sie jeden ersten Sonntag im Monat von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Ab und an finden auch exquisite Konzerte statt. An einem Montag ist es dort herrlich ruhig - ein toller Kraftort für mich. Gelegentlich nehme ich meine Geige mit und spiele in einer Baumkathedrale auf dem Burgberg. Dort kommt mir so manch neue Melodie in den Sinn.

Dienstag: Bandprobe und Biergarten

Detailansicht öffnen Balkanrhythmen treffen auf Jazz und Klassik: Das "Balkon Jazz Ballett" hat mit "Virtuos vergeigt!" ein neues Programm. (Foto: Petra Gleich)

Feinschliff heute bei der letzten Probe am Programm "Virtuos vergeigt" vom brandneuen Quintett-Projekt Balkon Jazz Ballett, mit dem wir am Samstag in meiner Heimat Puchheim Premiere feiern. Mittags machen wir im idyllischen Biergarten am Jexhof in Schöngeising Pause. Dort befindet sich übrigens auch das sehr sehenswerte Bauernhofmuseum des Landkreises Fürstenfeldbruck mit Sonderausstellungen, Traditionsfesten und Freilufttheater-Aufführungen. Auch wenn ich heute Abend keine Zeit haben werde. Aber immer spannend, nicht nur für Violinistinnen, sind die kostenlosen Konzerte der Hochschule für Musik und Theater, die im ehemaligen Gasteig in der Rosenheimer Straße, im jetzigen Fat Cat Kulturzentrum, ihre Probenräume hat. Ab 20 Uhr lädt die Violinklasse von Prof. Christoph Poppen im kleinen Konzertsaal zum Mithören ein. Der Eintritt ist frei.

Mittwoch: Komplexes Sounderlebnis

Heute besuche ich mit meinem Lebensgefährten, dem Schlagzeuger und Produzenten Stephan Ebn, seinen Musikerkollegen Christoph Zirngibl, inzwischen renommierter und ausgezeichneter Münchner Filmkomponist. Stephan hat schon mit internationalen Pop-Größen wie Gianna Nannini gearbeitet und ist trotzdem immer wieder fasziniert von dieser besonderen Art des Musikproduzierens. Filmmusik ist ein komplexes Sounderlebnis! Ich empfehle, mal ganz bewusst darauf zu achten. Zum Beispiel beim Krimi "Lauchhammer - Tod in der Lausitz", für den Christoph die Musik geschrieben hat (Mediathek ARD oder Netflix). Ich bin schon ein bisschen stolz darauf, heute im Studio zum nächsten Soundtrack beitragen zu dürfen. Mittags machen wir Pause in der "Waldeslust" in Solln, bei schönem Wetter im herrlich idyllischen Biergarten dort.

Nach so viel Studioarbeit mit digitalen Geräten, freue ich mich darauf, ein Buch zu lesen. Als Mutter kann ich allen Eltern "Das Buch von dem Du Dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen" empfehlen. Die britische Psychotherapeutin und Autorin Philippa Perry gibt darin sehr kluge Tipps, wie wir unseren Kindern etwas anderes mitgeben können, als wir es selbst vielleicht vorgelebt bekommen haben.

Donnerstag: Jazzklassiker am Bass

Heute steht erst einmal Haushalt und Home-Office an. Mit der richtigen Musik oder guten Hörspielen putzt es sich leichter! Anders als im Musikstudio braucht es im Haushalt außerdem keine Perfektion. Und ich hab' einen Lichtblick für abends. In der vielleicht schönsten Bar Münchens, im Hotel "Vier Jahreszeiten", spielt heute ab 21.30 Uhr mein langjähriger Kollege, Produzent und Basslegende Günther Gebauer mit seiner Band unvergessliche, stilvolle Jazzklassiker, leicht bluesig, manche mit Gesang. Dazu gibt es an der Bar ebenso stilvolle Drinks. Günther Gebauer hat in den Achtzigerjahren bei Riesenhits wie "Major Tom" mitgespielt und sich auf über 700 Platten verewigt.

Freitag: Fest der Künstler

Detailansicht öffnen Einst waren sie eine große Künstlerkolonie. Heute feiern die Domagkateliers im verbliebenen Haus 50 ihr 30-jähriges Bestehen mit Arbeiten von ehemaligen Domagk-Künstlern in der Sonderausstellung "As time goes by", unter anderem von Christine Heinrich (hier ihr Bild "NymphsTalk"). (Foto: Christine Heinrich)

Als Bildende Künstlerin ist meine Mutter begeisterte Ausstellungsbesucherin und Kunst-Entdeckerin. Deshalb machen wir heute einen Familienausflug in die Münchner Domagk-Ateliers in der Margarete-Schütte-Lihotzky-Straße 30. Dort öffnen ab 18 Uhr und bis Sonntag knapp 80 Künstlerinnen und Künstler ihre Ateliertüren. Und weil heuer bis Sonntag, 25. Juni, 30. Bestehen gefeiert wird, gibt es im großen grünen Innenhof Livemusik, Performances und Foodtrucks. Als Reminiszenz an frühere Zeiten spielt sogar Embryo auf (21 Uhr), ein Münchner Urgestein in der Livemusik. In "halle50" werden Werke früherer Domagk-Künstler präsentiert. Lange Zeit rühmten sich die Domagk-Ateliers ja als größte und wohl auch bunteste Künstlerkolonie Europas.

Samstag: Premiere in Puchheim

Heute ist unser großer Abend! Das von Stephan Ebn und mir neu gegründete Quintett "Balkon Jazz Ballett" hat mit dem Programm "Virtuos vergeigt" Premiere im PUC (Oskar-Maria-Graf-Straße) in Puchheim. Bei schönem Wetter live im Park, wenn es regnet drin im Saal. Wir hoffen auf schönes Wetter, denn unser Bandname "Balkon Jazz Ballett" klingt ja schon nach lauen Sommerabenden, nach Open Air, nach Tanzen unterm Sternenzelt. Gern zu Gypsy-Swing, den wir mit Klassik und Jazz vermählt und durch die Balkan-Rhythmusschraube gedreht haben. Ich spiele die Geige, Stephan Ebn Schlagzeug, Nico Graz Akkordeon und Saxofon, Robert Prill Gitarre und Mandoline und Matthias Hamburger Bass. Eine außergewöhnliche Instrumentierung, die unsere Musikerkollegen als "anders, mutig und virtuos" beschrieben haben. Also: raus aus der Stadt und ab nach Puchheim heute!

Sonntag: Kunst zum Anfassen

Detailansicht öffnen Raue Schönheiten: Im Skulpturengarten bei Hechenwang stehen geschnitzte Holzfiguren im Wald. (Foto: Anna Katharina Kränzlein)

Den Sonntag ohne Auftritt heute feiere ich mit meiner Patchwork-Familie wie früher, als ich noch Kind war, und mit meinen Großeltern am Ammersee viele Ausflüge gemacht habe. Wir wandern entlang der Windach, die vor allem zwischen Finning und dem Ort Windach ein wildromantisches, grünes Tal in die Landschaft gegraben hat, noch herrlich ruhig und fernab vom sonntäglichen Rummel am Ammersee. Nicht nur, aber auch für meine kunstbegeisterten Kinder, schauen wir im kleinen Weiler Steinebach (bei Hechenwang) den dortigen Skulpturenpark an, wo mehrere geschnitzte Holzfiguren im Wald stehen. Ganz unprätentiös und mit einer rauen Schönheit, auch zum Anfassen. Das ist für die Kinder toll! Im Landgasthof Saxenhammer in Hechenwang gibt es ein spätes Mittagessen, bei schönem Wetter draußen im urgemütlichen Biergarten. Beim Saxenhammer trifft sich auch gern die Ammerseer Musikantenszene auf der dortigen kleinen Bühne zu sporadischen Konzerten. Es lohnt sich, ab und zu auf den Terminplan zu schauen.

Die achtfache Jugend-musiziert-Preisträgerin, Mitglied des bayrischen und deutschen Landesjugendorchesters und langjährige Konzertmeisterin des Puchheimer Jugendkammerorchesters spielte fast 20 Jahre lang in der erfolgreichen Mittelalter-Folk-Band "Schandmaul". 2008 veröffentlichte sie das Album "Neuland", das erste ihres klassischen Soloprojekts "Anna Katharina". Kränzlein ging mit Wolfgang Ambros auf Tour, spielte mit Pippo Pollina, wurde von Konstantin Wecker , Martin Kälberer und vielen anderen namhaften Künstlern als Studiomusikerin gebucht. Seit 2018 unterrichtet sie Geige und Bratsche und gründete im vorigen Jahr zusammen mit ihrem Lebenspartner Stephan Ebn das Quintett "Balkon Jazz Ballett".