Von Oliver Hochkeppel, München

Das Neue kommt bei Anna Gréta auf leisen Sohlen und im scheinbar gut eingetragenen Gewand daher. Ruhige, heiter-melancholische Songs trug die junge isländische, in Reykjavik aufgewachsene Musikerin, die seit ihrem Jazz-Studium am Royal College of Music in Stockholm lebt, in der Unterfahrt vor. Eingängige, Pop-orientierte, bildhafte Musik - genau das also, was man gemeinhin mit "Nordic Jazz" verbindet. Zumal vieles auf ihrem Album "Nightjar in the Northern Sky" auf Naturbeobachtung gründet, auch so ein Klischee der skandinavischen Musik.

Doch hört und sieht man genauer hin, ist das nur die Oberfläche. Schon im Titelstück von der seltenen Nachtschwalbe, die sie einst vor Nordlichtern erblicken konnte, steht das Birdwatching als Metapher für die Suche nach dem Besonderen und dem Eigentlichen. Fast alle der mit einer Ausnahme selbst geschriebenen Songtexte von Gréta besitzen einen doppelten Boden. Und auch der Gesang klingt nur im ersten Moment nach dem ätherischen Pop-Jazz so vieler skandinavischer Vokalistinnen. Näher betrachtet ist es kein Sängerinnen- sondern ein Pianistinnen-Gesang. Gréta kommt ja ganz vom Klavier her, hat es erst klassisch studiert, ist dann zum Jazz gewechselt und hat für dieses Album erstmals überhaupt gesungen. Gerne folgen die Gesangslinien deshalb den Klaviermotiven, doppeln hohe Noten (was einen starken Effekt hat) und schwingen in einem eindrucksvollen leisen Vibrato nach. Sehr sinnlich, noch sinnlicher als auf der Platte, klang das in der Unterfahrt, selbst wenn (oder vielleicht gerade weil) Gréta das mit schrägen Intonationen a la Björk und folkigen Betonungen a la Norah Jones garnierte.

Ein bisschen schaumgebremst und vorsichtig wirkte das Ganze mitunter noch, genau wie die souveränen, aber strikt dienenden schwedischen Begleiter Jon Henriksson am Kontrabass und Konrad Agnas am Schlagzeug nur in einigen Soli aufblitzen ließen, was sie wirklich könnten. Der Wunsch nach etwas mehr Attacke ist aber ungerecht angesichts so junger, am Anfang stehender Musiker. Sehr viele "Firsts" waren das ja in der Unterfahrt, wie Gréta selbst staunend erklärte: das erste eigene Album (und das gleich beim renommierten Act-Label), der erste Auftritt in München, die erste Deutschland-Tour. Da wird noch einiges kommen.