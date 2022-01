Die isländische Pianistin und Sängerin Anna Gréta in der Unterfahrt.

Selbst in Skandinavien, einer Musterregion der Gleichberechtigung, hat sich das Klischee gehalten, dass Frauen in einer Jazzband automatisch den Part der Sängerin bekleiden. Die junge Isländerin Anna Gréta, seit ihrem 2014 begonnenen Studium in Stockholm zuhause, hat sich deshalb zunächst auf ihr pianistisches Talent gestürzt. Die Tochter eines Jazz-Saxofonisten, die aber als ersten prägenden Einfluss neben Bill Evans die Beatles nennt, spielte sich also an den Tasten bei schwedischen Größen wie Joakim Milder, Magnus Lindgren oder der Norbotten Bigband langsam in den Vordergrund. Vom Münchner Act-Label entdeckt, das Schwerpunkte sowohl beim schwedischen Jazz wie bei Pianisten setzt, hat sie dort im vergangenen Herbst ihr Album-Debüt als Leader veröffentlicht. Und es bei "Nightjar in the Northern Sky" für an der Zeit befunden, erstmals auch ihre bemerkenswerte Stimme einzusetzen. Was den typisch nordisch-melancholischen Grundton des Albums noch verstärkt, das sie jetzt bei ihrem ersten Auftritt in der Unterfahrt vorstellt.

Anna Gréta, Mi., 2. Feb., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94