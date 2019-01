31. Januar 2019, 18:51 Uhr Anmeldung beginnt Bauhaus, Burmesisch und Leber-Qigong

Das neue Programm der Münchner Volkshochschule bietet mehr als 9000 Kurse und Veranstaltungen

Von Alessa Becker

Singendes Lernen", "Altherren-Abende" oder "Aufklärung über die Volkskrankheit Tuberkulose" standen 1946 im ersten Programm der Volkshochschule (VHS) München nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals wurde an elf Standorten im Stadtgebiet unterrichtet. Seither hat sich vieles verändert, die VHS ist gewachsen: Im neuen Frühjahr- und Sommerprogramm, das wie immer am 1. Februar veröffentlicht wird, stehen an rund 30 Standorten etwa 9200 Veranstaltungen zur Auswahl, die von mehr als 3000 freiberuflichen Dozenten geleitet werden.

"Wir arbeiten sehr nachfrageorientiert und passen das Programm an die Wünsche der Münchner an", erklärt Programmdirektorin Susanne May. In diesem Sommer wird es beispielsweise zwei Schwerpunkte zu Jubiläen geben. Der 150. Geburtstag des Alpenvereins soll unter dem Motto "Alpenglühen - die Berge und wir" mit 60 Veranstaltungen begangen werden. "Jodelkurse, Schnitzkurse, Volkstänze, Vorträge und Exkursionen sind in diesem Rahmen geplant", sagt May. Ein weiterer Schwerpunkt ist "100 Jahre Bauhaus", wobei die Bauhaus-Ästhetik als "Inbegriff modernen Designs" beleuchtet wird. Unter anderem zeigt der Fotograf Jean Molitor in einer Ausstellung der Aspekte Galerie im Gasteig weltweite Beispiele der Bauhaus-Architektur. "Auch in München gibt es etwas zu sehen, beispielsweise das Postgebäude am Harras", erzählt Molitor. Anknüpfend daran werden im neuen Semester unter der Überschrift "München rückt zusammen - Wohnen und Verkehr für eine wachsende Stadt" in der "Offenen Akademie" Diskussionen stattfinden.

Neu im Programm sind in der Kategorie "Sprachen" diesmal Anfängerkurse in Burmesisch, Georgisch, Jiddisch, Mongolisch und Russisch in der Lernsprache Englisch. "Es gibt bei uns Kurse in 56 verschiedenen Fremdsprachen", sagt Pressereferentin Susanne Lößl. Ebenfalls Premiere haben die Kursreihe "Kochen unter freiem Himmel", bei der im Garten des Ökologischen Bildungszentrums afrikanische und argentinische Gerichte zubereitet werden, und zwei Kurse zum Thema Schnapsbrennen. "Im Anschluss können die Teilnehmer direkt in unseren Kurs zum Leber-Qigong", scherzt Susanne May. Das zeige: "Die Bandbreite unserer Kurse ist unglaublich groß."

Und auch die der Standorte: Mitte Juli soll in Allach-Untermenzing ein neues Stadtteilzentrum eröffnet werden.

"Man kann sich vom ersten Februar an und auch spontan das ganze Semester über zu Kursen anmelden", sagt Lößl. Das neue Gesamtprogramm der VHS liegt von diesem Freitag an in den Anmeldestellen und Buchhandlungen aus, online ist es unter mvhs.de abrufbar.