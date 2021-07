Die Stadt plant besondere Impfaktionen, die sich speziell an Schüler aus Abschlussklassen richten sowie an die Jahrgänge, die im kommenden Schuljahr einen Abschluss anstreben. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Interessenten spätestens zum 30. Juni das 18. Lebensjahr vollendet haben. Wer diese Eigenschaften mitbringt, kann sich von diesem Mittwoch an über ein Online-Portal für einen der Termine am 12., 19. oder 26. Juli registrieren. Über die genauen Anmeldeformalitäten informierten die Schulen ausführlich, teilte die Stadt mit. Eine Terminvereinbarung vorab sei zudem zwingend notwendig, um geimpft werden zu können. Verabreicht werden die Vakzine dann im städtischen Impfzentrum in den Riemer Messehallen. Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek (SPD) erhofft sich von der Aktion eine Beschleunigung der Impfkampagne. Es sei wünschenswert, vor den Sommerferien so viele Schüler wie möglich zu immunisieren. Damit die Aktion Erfolg habe, sei es notwendig, dass sich genügend Interessierte für die außerplanmäßigen Impftermine anmelden. Sie hoffe deshalb, so Zurek, "auf rege Beteiligung der Schülerinnen und Schüler."

Münchner, die nach einer Erstimpfung mit Astra Zeneca den Abstand für ihre Zweitimpfung mit Biontech oder Moderna verkürzen wollen, können nun über das Callcenter des Impfzentrums (Telefon 089-904292222) einen neuen Termin mindestens vier Wochen nach der Erstimpfung ausmachen. Eigenständig über das Impfportal Bayimco können die Termine nicht geändert werden