Von Sven Loerzer

Ein schwerer Unfall, Gewalt, eine lebensbedrohliche Krankheit in der Familie oder andere schreckliche Erlebnisse wirken auf Kinder und Jugendliche traumatisierend. Die Reaktionen darauf zeigen sich oft erst nach zwei bis drei Jahren, wenn Verhaltens- und Lernstörungen auftreten. Um den Kindern und Jugendlichen zu helfen, solche Erlebnisse zu verarbeiten, gibt es jetzt die Ambulanz für Notfallpädagogik in München. Das Konzept folgt der von dem Waldorfpädagogen Bernd Ruf begründeten notfallpädagogischen Krisenintervention, das frühzeitig ansetzt, um den Schockzustand aufzulösen.

Rufs Grundidee dabei ist, dass auch seelische Wunden einer fachgerechten Versorgung bedürfen. So wie bei einer körperlichen Wunde, die noch am Unfallort gut versorgt wird, die Heilungschancen steigen und eine Infektion verhindert wird, müssten auch seelische Wunden versorgt werden, "damit eine psychosoziale Infektion vermieden werden kann", sagt Ruf, der Mitbegründer der Freien Waldorfschule und des Parzival-Zentrums in Karlsruhe ist, das er leitet. "Erste Hilfe für die Seele" könne die Kunst bieten, das Malen, Zeichnen, Tanzen. Damit schaffe man Ausdrucksmöglichkeiten für Gefühle, die meist gar nicht in Worten auszudrücken seien. Die Lösung der Schockstarre sei der Anfang eines Wundheilungsprozesses. Darum kümmert sich die erste Ambulanz für Notfallpädagogik seit 2010 in Karlsruhe.

Nach München hat das Angebot nun die "Dr. Ingeborg von Tessin und Marion von Tessin-Stiftung" gebracht. Die Stiftung der beiden Schwestern, die in Stuttgart mit anthroposophischer Erziehung aufgewachsen sind, lange in München lebten und auch hier gestorben sind, unterstütze vor allem Kinder- und Jugendprojekte auf Basis der Waldorfpädagogik, wie der stellvertretende Vorsitzende, Rupert Hackl, erklärte. Für ihn sei der Besuch in Karlsruhe prägend gewesen. Entscheidend sei, dass sich jeder, der Hilfe braucht, das Angebot leisten kann. "Wir decken die Start- und Aufbauphase in den ersten drei bis vier Jahren ab", bis dann eine Finanzierung durch andere Kostenträger gefunden sei.

Die Ambulanz in der Possartstraße 33, Telefon 0151-73009008, richtet sich an Kinder und Jugendliche, die Opfer oder Zeugen von körperlicher oder sexueller Gewalt geworden sind, Erniedrigung, Mobbing oder Missbrauch erlitten, Unfälle, Trennung oder schmerzhafte Verluste erlebt haben. Es können aber auch Einsamkeit, Isolation oder Lebensängste sein, etwa wenn Kinder fürchten, von der Schule zu fliegen. Eltern, die sich über Auffälligkeiten bei ihren Kindern wundern, erhalten ebenso Beratung und Hilfe, wie Lehrer, die Unterstützung zur Bewältigung von Krisensituation etwa beim Tod von Schülern benötigen. "Jeder kann sich an uns wenden", sagt Stephan Weber, der das vierköpfige Team führt. Für die Leistung sei ein kleiner Beitrag zu entrichten, wer auch das nicht aufbringen kann, müsse gar nichts bezahlen. Langfristig baut Weber darauf, dass die Krankenkassen und Zuschüsse die Kosten decken. Rechtzeitige Wundversorgung sei günstig, erfolge die nicht, komme das alles später die Gesellschaft viel teurer. Wenn erst einmal ein halbes Jahr vorbei und die Schockstarre nicht abgebaut sei, dann gehe die Verletzung in ein Trauma über, erklärte Ruf.

Das könne schwerwiegende Folgen haben, etwa bei Gewalterfahrungen. "Aus Opfern können Täter werden", warnte Ruf. Ein Trauma könne dazu führen, "dass man in keine gesellschaftlichen Bezüge mehr passt". Nicht verarbeitete Schockzustände könnten aber auch zu psychiatrischen und psychosomatischen Erkrankungen führen. Allerdings gelte auch: "Es gibt kein Leben ohne Trauma, ohne Verletzungen. Sie lassen sich nicht vermeiden." Aber man sollte aus ihnen gestärkt wieder herauskommen: "Krisen zu Entwicklungschancen zu verwandeln, ist unsere Aufgabe", sagte Ruf. Und Weber machte Mut: "Man kann an schrecklichen Erlebnissen wachsen."