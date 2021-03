Von Martin Bernstein

Sieben Millionen Euro in bar haben Ermittler im Herbst 2019 bei einem mutmaßlichen Pflegebetrüger in Augsburg gefunden. Beträge, von denen andere kriminelle Banden nur träumen können. Rund 14 Milliarden Euro, so schätzen Experten, werden im deutschen Gesundheitswesen durch Betrug verdient - pro Jahr. Um mindestens 7,5 Millionen Euro sollen drei Pflegedienste aus München und Augsburg Kassen und Allgemeinheit geprellt haben. Die drei Fälle, die die Staatsanwaltschaft München I jetzt zur Anklage gebracht hat, sind wohl nur die Spitze eines riesigen Eisbergs. Rund 60 weitere Verfahren waren letztes Jahr in München anhängig.

Vier Angeschuldigte rechneten laut Staatsanwaltschaft für einen Obermenzinger Pflegedienst zusammen mit Ärzten, Angestellten und Patienten zwischen Februar 2015 und Oktober 2019 mindestens zwei Millionen Euro ab für Leistungen, die entweder nicht abgerechnet werden durften - oder die schlicht nie erbracht worden waren. Um Patienten für diese Machenschaften zu gewinnen, wurden ihnen Hilfen im Alltag wie Putzen, Einkaufen, Kochen, Fahrdienste, Maniküre und Pediküre sowie Begleitung und Dolmetschertätigkeiten bei Arztbesuchen versprochen. Der ehemalige Geschäftsführer und Gesellschafter sowie dessen Lebensgefährtin, der weitere Gesellschafter und dessen Sohn sitzen in Untersuchungshaft. Gegen weitere 50 Beschuldigte sind die Ermittlungen laut Oberstaatsanwältin Anne Leiding noch nicht abgeschlossen. Das Ermittlungsverfahren umfasst 150 Aktenbände, die Anklage 237 Seiten.