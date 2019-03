27. März 2019, 18:47 Uhr "Anker-Dependance" Funkkaserne: Regierung reagiert

Koordinator der Unterbringung für Flüchtlinge muss gehen

Von Thomas Anlauf

Die Regierung von Oberbayern hat nach Bekanntwerden der prekären Wohnsituation von mehr als 200 Geflüchteten in der ehemaligen Funkkaserne den Unterbringungskoordinator ausgewechselt. Der Koordinator der sogenannten Anker-Dependance ist verantwortlich, dass die Reinigung der Unterkunft reibungslos klappt, auch für die Überwachung der Arbeit der Catering-Firma und des Sicherheitsdienstes ist er zuständig sowie für die Bestellung von Hygienepaketen. Außerdem ist er Ansprechpartner für die Bewohner, aber auch Behörden und Anwohner. "Der bisherige Koordinator war interimsmäßig eingesetzt, der Wechsel ist planmäßig erfolgt", teilte eine Sprecherin der Regierung von Oberbayern am Mittwochnachmittag mit.

Mittlerweile wird daran gearbeitet, die Wohnsituation der Geflüchteten zu verbessern. So werden die Gemeinschaftsbäder derzeit vom Schimmel befreit. Die "Sofortmaßnahmen" seien "voraussichtlich bis Ostern abgeschlossen". Die Grüne Landtagsabgeordnete Gülseren Demirel hatte bei einem Besuch der staatlichen Flüchtlingsunterkunft am vergangenen Montag gefordert, den Schimmel in den Badezimmern unverzüglich zu entfernen.

Inzwischen müssen auch nicht mehr mehrere Familien mit Kindern in einem Zimmer leben. Die Regierung hat zuletzt die Zahl der Menschen, die in der ehemaligen Kaserne untergebracht sind und zum Teil seit weit mehr als einem Jahr auf ihre Asylbescheide warten, um etwa 30 reduziert. "Durch einen Aufnahmestopp sowie durch Abverlegung in andere Unterkünfte werden freie Räume in der Funkkaserne geschaffen", so die Regierungssprecherin. Trotzdem gelten die Platzverhältnisse weiterhin als extrem beengt. Wie berichtet, müssen Kinder im Gemeinschaftsflur auf dem Steinboden sitzend malen, weil es nicht genügend Platz für die etwa 80 Kinder gibt. Ein Spielraum ist bislang nur für etwa zehn Kinder ausgelegt. Die Regierung von Oberbayern hat der Inneren Mission, der die soziale Betreuung der Geflüchteten obliegt, nun zugesagt, dass die Kinder mehr Platz zum Spielen und für die Betreuung erhalten. "Ein passender Raum wurde bereits gefunden", teilt die Regierung mit. Die Innere Mission habe bereits einen Antrag auf Erteilung einer Betriebserlaubnis gestellt.

Unterdessen forderte am Mittwoch die Grünen-Fraktion im Münchner Stadtrat, die Zahl der Mitarbeiter in der Bezirkssozialarbeit aufzustocken und unbesetzte Stellen abzubauen. Erst am Dienstag hatte das Sozialreferat im Kinder- und Jugendhilfeausschuss berichtet, dass das für die Funkkaserne zuständige Sozialbürgerhaus für die Arbeit in der Flüchtlingsunterkunft zu schlecht besetzt ist. Die Bezirkssozialarbeit befinde sich dort "permanent im Krisenmodus. Ohne Polizeibegleitung sind Inobhutnahmen aus der Funkkaserne oftmals nicht möglich", heißt es in einer 14-seitigen Stellungnahme des Sozialreferats. Es bedürfe entsprechender personeller Ressourcen. "Daneben bereitet das Sozialreferat ein Konzept vor, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hinblick auf die besondere Situation vor Ort noch besser geschult und begleitet werden können." Nach SZ-Informationen kommt es vor, dass Mitarbeiter sich nicht in die Funkkaserne trauen, zudem sind viele nicht mit der Kultur und Mentalität der Geflüchteten vertraut, sodass nur schwer Vertrauen mit ihnen aufgebaut werden kann.