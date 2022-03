Die Stadt München vergibt den Anita-Augspurg-Preis, die mit 10000 Euro dotierte Auszeichnung zur Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen, an den Verein Schamrock und "extra e.V. - Suchthilfe für Frauen* und Angehörige". Die Preisverleihung findet 2022 nicht in Präsenz und am Weltfrauentag, 8. März, statt, sondern am 17. März online (stadt.muenchen.de/infos/anitaaugspurgpreis.html). Schamrock setzt sich für die Frauenlyrik und ihre Dichterinnen in München ein und organisiert Salons, Filmfestivals, Lyrik-Biennalen, Ausstellungen und das weltweit einzigartige feministische Schamrock-Festival. Damit gibt der Verein Frauen Auftrittsmöglichkeiten gegen Honorar und eine Stimme - ganz im Sinne von Anita Augspurg, die bis 1933 als eine der wichtigsten Vertreterinnen der Frauen- und Friedensbewegung in München lebte.