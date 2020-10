Von Josef Grübl

Detailansicht öffnen Der Drache nimmt seine Freunde auf eine spannende Reise mit. (Foto: Constantin Film)

Mädchen lieben Pferde, Jungs stehen auf Dinosaurier. Daran haben auch sämtliche Genderdebatten der letzten Jahre wenig geändert. Auf Drachen können sich dagegen die meisten Kinder einigen, vermutlich liegt darin der Schlüssel ihres dauerhaften Filmerfolgs. Es gibt sie aber auch in allen möglichen Varianten und für alle Altersstufen: Mal können sie Feuer spucken (bei Harry Potter) oder sich verwandeln (in Maleficent), mal sind sie lustig (wie im neuen Jim Knopf-Film) oder verliebt (in Drachenzähmen leicht gemacht 3). Und dann gibt es noch die Suchenden, wie in Drachenreiter. Cornelia Funke schrieb die gleichnamige Vorlage im Jahr 1997, das Buch war auch wie fast alle ihrer Werke ein internationaler Hit. Bis zur Verfilmung sollte es aber etwas länger dauern, auch hier waren wohl Suchende unterwegs. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein Silberdrache namens Lung, der sich aufmacht, um den "Saum des Himmels" zu finden. Das sei für Drachen ein paradiesischer Ort, behauptet er. Also nimmt er in diesem deutschen Animationsfilm seine Freunde mit: ein Koboldmädchen und einen Waisenjungen.

Drachenreiter, Regie: Tomer Eshed