Der erste Urlaub als Paar kann sich durchaus als Beziehungsprobe herausstellen. Ist der Partner doch nicht die Person, die er vorgibt zu sein? Gibt es unangenehme Eigenschaften und dunkle Seiten, die bisher verschwiegen wurden? Für das frisch verliebte Paar Flo und Matty, die sich in die malerische Idylle einer kleinen griechischen Insel zurückziehen, ist eigentlich alles perfekt: Die beiden Protagonisten aus Anika Landsteiners Roman „Träume aus Salz“ haben sich ein kleines Ferienhaus direkt am Meer gemietet, wo sie nach acht Monaten Beziehung zum ersten Mal gemeinsam längere Zeit verbringen.
Anika Landsteiners neuer RomanMythisches Raunen auf der griechischen Insel
Lesezeit: 2 Min.
In Anika Landsteiners neuem Roman „Träume aus Salz“ macht ein junges Paar Urlaub am Meer. Die Stimmung kippt ins Unheimliche, aber der Psychothriller bleibt aus.
Von Anna Steinbauer, München
Zum 100. von Elisabeth II.: ein Roman von Lea Singer:Die Queen und der Maler des Fleisches
Worüber haben sich Elisabeth II. und der Skandalkünstler Lucian Freud unterhalten, als sie für ihn Porträt saß? Das weiß höchstens der britische Geheimdienst. Oder die Münchner Autorin Lea Singer in ihrem neuen Roman „Eine Frage des Formats“.
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