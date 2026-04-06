Der erste Urlaub als Paar kann sich durchaus als Beziehungsprobe herausstellen. Ist der Partner doch nicht die Person, die er vorgibt zu sein? Gibt es unangenehme Eigenschaften und dunkle Seiten, die bisher verschwiegen wurden? Für das frisch verliebte Paar Flo und Matty, die sich in die malerische Idylle einer kleinen griechischen Insel zurückziehen, ist eigentlich alles perfekt: Die beiden Protagonisten aus Anika Landsteiners Roman „Träume aus Salz“ haben sich ein kleines Ferienhaus direkt am Meer gemietet, wo sie nach acht Monaten Beziehung zum ersten Mal gemeinsam längere Zeit verbringen.