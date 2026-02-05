Die Arbeitsbedingungen? Schwierig. Aber das ist Ánh Nguyen nicht anzumerken. Sie sitzt in einem Kaufhaus auf einem Tresenhocker mit Lehne, aus den Lautsprechern floppt verkaufsfördernde Popmusik, ihr Laptop steht auf einem Verkaufstisch gegenüber der Weinabteilung, links und rechts von ihr stehen jeweils drei Champagnerflaschen mit roséfarbenem Etikett. Das harmoniert hervorragend mit ihrem Kleid mit den roten Blüten. Und dem knallroten Nagellack an ihren Fingernägeln.