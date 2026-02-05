Zum Hauptinhalt springen

Ánh Nguyen im Porträt„Die Kunstwelt wird nach wie vor von Männern dominiert“

Lesezeit: 5 Min.

Zur privaten Sammlung von Ánh Nguyen gehört auch dieses Polizeischild, das bei den Pariser Protesten zum Einsatz kam und von C215, einem französischen Sprayer, gefertigt wurde. (Foto: Robert Haas)

Mit drei Jahren kam Ánh Nguyen aus Vietnam nach Deutschland, lebte zehn Jahre im Asylbewerberheim. Heute ist sie eine der innovativsten Kuratorinnen Münchens – doch die Kunstwelt nimmt sie kaum wahr. Woran liegt das?

Von Michael Bremmer

Die Arbeitsbedingungen? Schwierig. Aber das ist Ánh Nguyen nicht anzumerken. Sie sitzt in einem Kaufhaus auf einem Tresenhocker mit Lehne, aus den Lautsprechern floppt verkaufsfördernde Popmusik, ihr Laptop steht auf einem Verkaufstisch gegenüber der Weinabteilung, links und rechts von ihr stehen jeweils drei Champagnerflaschen mit roséfarbenem Etikett. Das harmoniert hervorragend mit ihrem Kleid mit den roten Blüten. Und dem knallroten Nagellack an ihren Fingernägeln.

