Die Arbeitsbedingungen? Schwierig. Aber das ist Ánh Nguyen nicht anzumerken. Sie sitzt in einem Kaufhaus auf einem Tresenhocker mit Lehne, aus den Lautsprechern floppt verkaufsfördernde Popmusik, ihr Laptop steht auf einem Verkaufstisch gegenüber der Weinabteilung, links und rechts von ihr stehen jeweils drei Champagnerflaschen mit roséfarbenem Etikett. Das harmoniert hervorragend mit ihrem Kleid mit den roten Blüten. Und dem knallroten Nagellack an ihren Fingernägeln.
Ánh Nguyen im Porträt„Die Kunstwelt wird nach wie vor von Männern dominiert“
Mit drei Jahren kam Ánh Nguyen aus Vietnam nach Deutschland, lebte zehn Jahre im Asylbewerberheim. Heute ist sie eine der innovativsten Kuratorinnen Münchens – doch die Kunstwelt nimmt sie kaum wahr. Woran liegt das?
Von Michael Bremmer
