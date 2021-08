Eine Münchner Familie wartet in Kabul auf die Ausreise, bislang vergeblich. Einem Freund der Familie zufolge hat die Mutter am Freitag einen erneuten Versuch gestartet, an den Flughafen zu gelangen.

Die Münchner Familie, die in Kabul nach der Machtübernahme der Taliban seit Tagen auf einen Flug hofft, um Afghanistan zu verlassen, wartet weiter. Wie Jonathan Schmidt-Dominé, ein Freund der Familie in Deutschland, berichtet, habe die Mutter mit ihren beiden Kindern am Freitag einen neuen Versuch gestartet, zum Flughafen der afghanischen Hauptstadt durchzukommen. Ob dies gelinge, sei fraglich, da der Flughafen von den Taliban abgeriegelt sei. Die drei seien darauf angewiesen, bei Straßenkontrollen durchgelassen zu werden. Während die beiden Töchter, zwölf und 19, deutsche Pässe haben, hat die Mutter zwar eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis für Deutschland, ist aber afghanische Staatsbürgerin. Eine weitere Hürde ist der Zugang zum Flughafengelände: Zuletzt war die Familie an US-Soldaten gescheitert.

Am Freitag seien die drei von der deutschen Botschaft in Kabul per Mail informiert worden, dass Deutschland weiter Evakuierungsflüge mit der Bundeswehr plane und der Zugang zum Flughafen "derzeit möglich" sei. Man könne vorab aber nicht sagen, "wann die Tore geöffnet sein werden", heißt es in der Mail. "Zwischendurch" könne es immer wieder zu Sperrungen kommen, "auch weil so viele Menschen mit ihren Familien versuchen, auf das Gelände zu kommen". Trotz dieser Unwägbarkeiten habe sich die Münchner Familie erneut auf den Weg zum Airport machen wollen, sagte Schmidt-Dominé. Das bange Warten zehre an den Nerven der drei, die Tochter aber "lässt sich nicht unterkriegen".