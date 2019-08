8. August 2019, 18:51 Uhr Angriffe gegen Personal Gewalttaten am Bahnhof

Zwei Gewalttaten sind am Hauptbahnhof verübt worden. Am Dienstag kurz vor Mitternacht schrie ein 70 Jahre alter Schwabinger in einem Imbiss an der Arnulfstraße herum und beleidigte wiederholt eine 29-jährige Rumänin. Auch Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit, die einschritten, wurden von dem 70-Jährigen attackiert, schließlich zwei Bundespolizisten sogar angespuckt. Eineinhalb Stunden später wurde die Bundespolizei über eine Schlägerei am Ausgang Bayerstraße informiert, die auf Video dokumentiert ist. Ein Unbekannter hatte einer 24-Jährigen im Vorbeigehen ans Gesäß gefasst. Dann gab er einem der beiden Begleiter der Frau eine Kopfnuss und schlug ihm ins Gesicht, bevor er flüchtete.