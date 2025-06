Nach einem Angriff auf Polizeibeamte sitzt ein 35-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Er hatte einen Polizisten in den Finger gebissen, der Beamte war an diesem Tag nicht mehr dienstfähig.

Am Mittwoch gegen 6 Uhr früh waren die Beamten zur Ausländerbehörde an der Hofmannstraße in Obersendling gerufen worden. Sie trafen dort auf den Mann, einen abgelehnten Asylbewerber, der sich unberechtigt im Eingangsbereich aufhielt. Nach der Aufforderung, das Gelände zu verlassen, verhielt er sich zunehmend aggressiv, bespuckte die Beamten und griff sie tätlich an.

Mit Verstärkung konnte ihn die Polizei schließlich überwältigen und fesseln. Er sitzt in Untersuchungshaft. Ihn erwartet ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.