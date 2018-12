21. Dezember 2018, 15:53 Uhr Kriminalität Unbekannter attackiert Frauen im Westend

Im Westend sind zwei Frauen angegriffen und geschlagen worden.

Die Polizei vermutet, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt.

Der Mann soll etwa 30 Jahre alt sein, er trug einen Kapuzenpulli und einen Mantel.

Von Martin Bernstein

Im Münchner Westend sind zwei Frauen von einem Unbekannten aus heiterem Himmel angegriffen und durch Schläge verletzt worden. Die beiden Taten, die die Polizei am Freitag gemeldet hat, ereigneten sich bereits am 1. Dezember - nur rund 80 Stunden nach der Messerattacke auf eine Frau an der Hochstraße. Tatsächlich prüft die Kriminalpolizei einen möglichen Zusammenhang. Bisher sähen die Ermittler aber keine konkreten Übereinstimmungen, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Die Plakatfahndung an der Hochstraße brachte bis Freitag erst einen neuen Hinweis.

Die beiden Angriffe im Westend ereigneten sich am frühen Morgen binnen fünf Minuten in der Nähe des Trappentreutunnels. Gegen 4.25 Uhr war eine 25-jährige Münchnerin alleine auf dem Nachhauseweg in der Tulbeckstraße. Als sie in ihrer Handtasche nach dem Schlüssel suchte, wurde sie unvermittelt von einem unbekannten Mann umgerissen und zu Boden geworfen. Dann schlug der Mann den Kopf der Münchnerin nochmals auf eine Treppenstufe. Die Münchnerin konnte dem etwa 30 Jahre alten, schlanken Mann dabei kurz ins Gesicht schauen, anschließend schrie sie laut. Daraufhin ergriff der mit einem Kapuzenpullover bekleidete Angreifer die Flucht - um offenbar kurz darauf nur wenige Meter entfernt erneut zuzuschlagen.

Denn noch während die Sofortfahndung der Polizei nach dem Mann anlief, wurde gegen 4.30 Uhr eine 34-Jährige aus dem Landkreis Miesbach in einem Innenhof an der Guldeinstraße attackiert, als sie gerade eine SMS schrieb. Ein Mann, der einen Kapuzenpulli und einen dunklen Mantel getragen haben soll, stand plötzlich vor ihr und schlug ihr ebenso unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Anschließend lief der Mann in unbekannte Richtung davon. Das zweite Opfer erstattete jedoch erst am darauffolgenden Vormittag Anzeige. Nach aktuellem Ermittlungsstand halten die Ermittler vom Kommissariat 15 (Telefon 089/2910-0) einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Überfällen für wahrscheinlich.