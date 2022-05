Wegen der Widerspenstigkeit eines 68 Jahre alten Angestellten ist am Donnerstag ein Überfall auf ein Wettbüro in Ramersdorf gescheitert. Zwei Männer hatten gegen 20 Uhr das Geschäft an der Ecke Balan- und Ständlerstraße betreten, den Angestellten mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert. Als sich der 68-Jährige wehrte, flüchteten die Täter. Sie seien rund 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hätten Kapuzenpullis, Jogginghosen und weiße Schuhe getragen, heißt es im Polizeibericht. Das für Raubdelikte zuständige Kommissariat 21 prüft einen Zusammenhang mit ähnlichen Fällen im Münchner Westen. Da Anfang der Woche bereits ein Wettbüro in Unterhaching ausgeraubt wurde, geht es auch um die Frage, ob die Täter aus dem Westen ihren Radius erweitert haben oder ob eine neue Gruppe am Werk ist.