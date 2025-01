Die Schauspielerin und Kabarettistin Angela Ascher freut sich in der Woche von 13. bis 19. Januar auf ihre Auftritte in München und Passau, auf den Englischen Garten und Eierlikörkuchen.

Standfest zu bleiben und trotzdem immer wieder Neues zu wagen, ist so etwas wie das Lebensmotto der wandelbaren Schauspielerin und zweifachen Mutter Angela Ascher. In ihrer langjährigen Karriere hatte sie immer wieder den Mut, neue Herausforderungen anzunehmen. Ob in sieben verschiedenen Rollen für die BR-Comedyserie „Fraueng’schichten“, auf Theaterbühnen in Hamburg und Wien und vor allem bei ihren legendären Auftritten als Double der Landtagspräsidentin Ilse Aigner beim Singspiel auf dem Nockherberg. Vorigen Sommer war es für sie wieder Zeit für einen Neuanfang. Sie schrieb ihr erstes Bühnenprogramm: Mit „Verdammt, ich lieb’ mich“ kommt die Bayerin am 15. Januar ins Lustspielhaus.