19. Juli 2018, 18:53 Uhr Angebote Viel Spaß

Malen im Park? Akrobatik im Zelt? Vier Tipps für den Sommer

Von Barbara Hordych

Im Museum

Franz Marc, Paul Klee und andere Künstler verschickten nicht einfach irgendwelche Postkarten - nein, sie gestalteten sie selbst, fabrizierten kleine Kunstwerke mit viel Liebe zum Detail. Zum Auftakt des Sommerferienprogramms im Franz-Marc-Museum in Kochel am 1. August haben junge Künstler von sechs Jahren an Gelegenheit, es ihnen nachzumachen: Unter der Anleitung von Barbara Jungwirth können sie wunderschöne Kartengrüße malen, drucken und kleben, die beim jeweiligen Empfänger sicher einen Ehrenplatz erhalten. Bis 8. September stehen im Museum am See insgesamt 56 meist dreistündige Workshops zur Auswahl, in denen bunte Pferde gefilzt, Sonnenblumen nach Vincent van Gogh gemalt oder die Technik der Hinterglasmalerei von den Künstlern des "Blauen Reiter" erlernt werden können. Wenn das Wetter es zulässt, dürfen die Nachwuchskünstler mit ihren Leinwänden und Materialien in den idyllischen Museumsgarten ziehen. Programm unter www.franz-marc-museum.de, Telefon 88 51-92 48 80.

Im Garten des Franz-Marc-Museums können die Kinder kleine Kunstwerke schaffen. (Foto: Franz-Marc-Museum)

Im Zirkus

Bei Lilalu lernen die Kinder verschiedene Zirkusnummern. (Foto: Lilalu)

Von Akrobatik bis Cheerleading, von Trapez- bis Vertikaltuch-Artistik, von Parkour bis Kampfkunst, von Graffiti bis "Cook Mal" (Küchenzauber und bewusste Ernährung) reichen die Angebote von Lilalu, dem Ferienprogramm der Johanniter. Die in den jeweils sechstägigen Workshops frisch erworbenen Fertigkeiten werden am Ende der Woche in der großen Abschluss-Show im Gala-Zelt "Blue Moon" vor Familie und Freunden aufgeführt. Laut Veranstalter gibt es noch freie Plätze für alle Altersstufen in den Ferienwochen von 30. Juli bis 8. September. Darüber hinaus wird von 6. August bis 7. September erstmals eine Kreativwerkstatt angeboten. Auf dem täglich wechselnden Programm stehen Upcycling, Design, Malen & Zeichnen, Holzwerkstatt und Werkstatt der Fantasie. Anmeldung unter 01801/54 52 58, info@johanniter.de oder im Büro an der Leonrodstraße 10.

Auf dem Platz

Eine Woche lang Fußballspielen und dabei an Technik, Koordination und Torschuss feilen - das geht bei den Feriencamps der Münchner Fußball-Schule (MFS). Deren Grundidee ist es, fußballbegeisterten Kindern die Möglichkeit zu bieten, ihren Sport auch in der trainingsfreien Zeit auszuüben. Mittlerweile umfasst das Programm auch Fußballkindergärten für Vierjährige, Einzel- und Fördertrainings sowie Workshops für Trainer. Im Zentrum der MFS stehen aber nach wie vor die verschiedenen Ferienoutdoorcamps, die von 30. Juli bis 7. September an Standorten in und um München stattfinden. Mehr als vierzig Partnervereine vermieten der Fußballschule, die ihr Büro in Martinsried hat, ihre Plätze. Kooperationen gibt es etwa mit der DJK Würmtal, dem 1. SC Gröbenzell und Philipp Lahms Stammverein FT Gern. Dort startet das erste, ganztägig betreute Camp am 30. Juli mit David Niedermeier. Trainiert wird in kleinen Gruppen mit maximal zwölf Spielern, die auf allen Positionen zum Einsatz kommen - Torwart eingeschlossen. Camps unter www.muenchner-fussball-schule.de.

Auf Reisen

Damit es denen nicht langweilig wird, die im Sommer nicht wegfahren, hält das Münchner Ferienportal www.ferien-muenchen.de zahlreiche Angebote bereit. Darunter allein rund 400 Ferien- und Tagesfahrten. Beispielsweise vom 1. bis 9. August nach Savudrija in Kroatien für Teenager und Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren, veranstaltet vom Kinder-und Jugendtreff Zeugnerhof. Die Bungalowanlage liegt direkt an der kroatischen Adria im Norden Istriens und ist Teil eines Campingplatzes direkt am Kiesstrand, der über viele kleine Buchten verfügt, die zum Baden einladen. Auf dem Campingplatz gibt es ein Amphitheater, Fußball-, Volleyball- und Badmintonfeld sowie einen Minigolfplatz. Außerdem stehen Mountainbikes und Kajaks zur Verfügung. Mitarbeiter des Jugendinformationszentrums überprüfen vorab, ob die Veranstalter bestimmte Kriterien erfüllen und seriös sind. Zugelassen sind städtische und staatliche Anbieter, Wohlfahrtsverbände, anerkannte Jugendverbände wie etwa die Pfadfinder oder anerkannte freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Die signalisieren ihren aktuellen Buchungsstand mit einem Ampelsystem selbst. Steht es auf Grün, gibt es noch freie Plätze. So auch bei dem Angebot des Zeugnerhofs, für das man sich unter der Nummer 431 36 42 anmelden kann. Feriendatenbank des Kreisjugendrings München-Stadt unter: www.ferien-muenchen.de.