13. November 2018, 18:45 Uhr Angeblicher Lottogewinn Betrüger bringen Rentnerin um Erspartes

Vier Millionen Euro Gewinn, da vergisst man schon mal die bei dubiosen Anrufen eigentlich gebotene Vorsicht. Einer 74-Jährigen aus Trudering ist das so ergangen. Und es war nicht nur ein Anruf: Ein dreiviertel Jahr lang bekam sie immer wieder Lockanrufe, die ihr den Millionengewinn aus einer angeblichen Lotterie verhießen. Die Sache hatte nur einen klitzekleinen Haken: Die Rentnerin sollte, um an das vermeintlich gewonnene Geld zu kommen, erst einmal selbst zahlen. Gebühren, Auslagen, Steuern... immer und immer wieder. Mehr als 50 000 Euro kamen so zusammen, die sie überwies und die auf Nimmerwiedersehen verschwanden. Von dem angeblichen Lotteriegewinn sah das Opfer trotzdem nichts. Schließlich beichtete die Frau ihren Kindern, wie abgefeimt die Betrüger sie um ihr Erspartes gebracht hatten. Am Montag meldete sich die Rentnerin bei der Polizei, die mit Nachdruck vor dem miesen Trickbetrug mit der Gewinnversprechen-Masche warnt.