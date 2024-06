Von Evelyn Vogel

Lange bevor es Influencer gab und diese auf Social Media unsere Aufmerksamkeitsschwelle im Sekundentakt nach oben pushten, machten zwei geniale Selbstvermarkter erst in New York und bald schon im Rest der Welt von sich reden: Andy Warhol und Keith Haring. Die beiden Popstars der New Yorker Szene mischten nicht nur die Kunst- und Partywelt der Achtziger- und Neunzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts auf, sie lebten die Zukunft in puncto Selbstdarstellung gleichsam vor. Nach dem Motto: Das ganze Leben ist Kunst.