Zum Hauptinhalt springen

Architektur-Biennale Venedig 2027Andres Lepik wird Biennale-Kurator

Andres Lepik leitet das Architekturmuseum in der Pinakothek der Moderne.
Andres Lepik leitet das Architekturmuseum in der Pinakothek der Moderne.
Myrzik und Jarisch

Andres Lepik, Direktor des Architekturmuseums der TUM in der Pinakothek der Moderne, ist einer von vier Kuratoren für den Deutschen Pavillon auf der nächsten Architektur-Biennale in Venedig.

Von Evelyn Vogel

SZ bei Google bevorzugen

Der Direktor des Architekturmuseums der TUM in der Pinakothek der Moderne, Andres Lepik, soll den deutschen Pavillon der Architekturausstellung in Venedig 2027 mitkuratieren. Der 1961 in Augsburg geboren Museumsdirektor und Architekturhistoriker wurde im Mai 2012 als Professor für Architekturgeschichte und kuratorische Praxis an die Technische Universität München berufen.

Seit Oktober 2012 leitet er das Architekturmuseum in München. Dieses soll nach der jüngst vorgeschlagenen Museumsreform seine angestammte Ausstellungsfläche in der Pinakothek der Moderne verlieren. Lepik hat sich öffentlich bisher nicht zu den mit der Museumsoffensive verbundenen Plänen geäußert.

Das kuratorische Team steht unter der Leitung von Kawahara Krause Architects aus Hamburg. Neben Lepik gehört auch die in Moldau geborene, in Berlin lebende Olga Cobuscean zum Kuratoren-Team. Sie arbeitet an der Schnittstelle von architektonischer Praxis, Forschung und Theorie. Der deutsche Beitrag „Convivere – Ein Repertoire des Zusammenlebens“ soll sich den Zwischenräumen des Wohnens widmen – der Schwelle, dem Treppenhaus, dem Hof, dem Platz vor der Tür. Die 20. Architektur-Biennale in Venedig findet vom 8. Mai bis zum 21. November 2027 statt.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Pläne im Detail
:Große Reform der staatlichen Museen: Welche Häuser verschwinden werden

Die „Bayerischen Staatsgemäldesammlungen“ haben eine jahrhundertelange Tradition. Warum sie jetzt zerschlagen werden, und was mit den anderen Häusern des Freistaats passiert.

SZ PlusVon Susanne Hermanski und Evelyn Vogel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite