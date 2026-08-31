Der Direktor des Architekturmuseums der TUM in der Pinakothek der Moderne , Andres Lepik, soll den deutschen Pavillon der Architekturausstellung in Venedig 2027 mitkuratieren. Der 1961 in Augsburg geboren Museumsdirektor und Architekturhistoriker wurde im Mai 2012 als Professor für Architekturgeschichte und kuratorische Praxis an die Technische Universität München berufen.

Seit Oktober 2012 leitet er das Architekturmuseum in München. Dieses soll nach der jüngst vorgeschlagenen Museumsreform seine angestammte Ausstellungsfläche in der Pinakothek der Moderne verlieren. Lepik hat sich öffentlich bisher nicht zu den mit der Museumsoffensive verbundenen Plänen geäußert.

Das kuratorische Team steht unter der Leitung von Kawahara Krause Architects aus Hamburg. Neben Lepik gehört auch die in Moldau geborene, in Berlin lebende Olga Cobuscean zum Kuratoren-Team. Sie arbeitet an der Schnittstelle von architektonischer Praxis, Forschung und Theorie. Der deutsche Beitrag „Convivere – Ein Repertoire des Zusammenlebens“ soll sich den Zwischenräumen des Wohnens widmen – der Schwelle, dem Treppenhaus, dem Hof, dem Platz vor der Tür. Die 20. Architektur-Biennale in Venedig findet vom 8. Mai bis zum 21. November 2027 statt.