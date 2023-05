Sie ist Dornröschen, die Königin der Nacht und das Stubenmädchen Adele - das Repertoire der aus Slowenien stammenden Sängerin Andreja Zidaric ist vielseitig; sie changiert zwischen den Genres Oper, Operette und Musical. Seit zwei Jahren ist die mehrfach preisgekrönte und wegen der leidenschaftlichen Interpretation ihrer Figuren gerühmte Sopranistin festes Ensemblemitglied am Gärtnerplatztheater. Dort steht sie nun in der Wiederaufnahme der Leonard-Bernstein-Operette "Candide" auf der Bühne, wie auch zum letzten Mal im Singspiel "Im weißen Rössl".

Montag: Sport vor dem Singspiel

Eine intensive Woche mit drei Vorstellungen und Proben liegt vor mir, weshalb eine gute Wochenplanung für mich sehr wichtig ist. Nur so kann ich meine Zeit mit entsprechenden Ruhepausen ausgewogen und effizient nutzen. Für mich ist der perfekte Start in den Tag eine kurze Yoga-Routine mit sanften Bewegungen und Dehnungen, um meinen Körper warm zu machen. Die YouTube-Kanäle von Boho Beautiful oder Yoga With Adriene dienen mir dabei als Unterstützung. Nicht fehlen darf ein leckeres Frühstück zur Stärkung, bevor ich noch eine Runde im Fitnesscenter trainiere. Später bereite ich mich im Theater auf die Abendvorstellung der Operette "Im weißen Rössl" in der Inszenierung von Josef E. Köpplinger vor. Ich singe die Rolle der Ottilie. Besonders reizvoll empfinde ich neben den schönen Duetten die wundervollen Tanzeinlagen. Meine Lieblingstanzsequenz ist der Charleston im Duett "Die ganze Welt ist Himmelblau".

Dienstag: Musik liegt in der Luft

Heute ist ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag mit Proben am Vormittag und Abend. Da gerade Pollen-Saison ist und ich Allergikerin bin, was natürlich nicht vorteilhaft für die Stimme ist, habe ich einen Akkupunktur-Termin bei einer Ärztin, um die Atemwege zu befreien. Am Nachmittag wartet die neue CD von Laura Liebeskind "Das Glück" darauf, endlich mal angehört zu werden. Ich höre in meiner Freizeit selten Musik, weil ich oft froh bin, nach den Proben zuhause in Stille zu verweilen. Im Auto aber genieße ich gerne Musik von meinem Lieblingskünstler Ed Sheeran. Ihn habe ich 2022 live erlebt, es war beeindruckend.

Mittwoch: Verspielte Pracht

Detailansicht öffnen Die Asamkirche, die offiziell St. Johann Nepomuk heißt, gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke des süddeutschen Spätbarock. (Foto: imago/HRSchulz /imago stock&people)

Am Mittwoch hole ich mir einen Kaffee bei "Vee's Kaffee und Bohnen", meiner Meinung nach der beste in München. Ich liebe den Cappuccino hier, der Milchschaum ist wunderbar cremig und der Kaffee hat einen vollen Geschmack. Auf dem Weg zur U-Bahn komme ich oft an der Asamkirche vorbei und werde bestimmt wieder einmal einen kleinen Stopp machen, um eine Kerze anzuzünden. Ich staune jedes Mal über solche Schönheit und Pracht. Die Verspieltheit mit Gold und rotem Marmor sowie die Detailgenauigkeit im Design und der Architektur berühren mich tief. Besonders wenn die Sonne durch das Fenster scheint und den Altar beleuchtet, ist die Atmosphäre atemberaubend.

Donnerstag: Berührender Bestseller

Vor der Orchesterprobe am Abend hole ich mir noch schnell einen Kuchen beim Bäcker "Neulinger" in der Volkartstraße. Die verwenden ausschließlich Bio-Zutaten. Außerdem mag ich, dass sie Kuchen der Saison anbieten, wie Kirschkuchen im Sommer oder Apfelstrudel im Winter, der schmeckt wie von der Oma gemacht. In solchen Momenten kriege ich Heimweh nach dem Garten meiner Eltern, der reich an unterschiedlichsten Obst und Gemüsesorten ist. Apropos Obst und Gemüse, da fällt mir ein großartiges Buch ein: "Alte Sorten" von Ewald Arenz. Ich habe es verschlungen! Es ist sehr spannend geschrieben und hat eine psychologische Komponente, die ich mag. Es handelt von Freundschaft und erzählt die Geschichte zweier Frauen, die kurz vor dem Abgrund stehen und sich, ohne es zu planen, näherkommen und sich dadurch gegenseitig heilen. Ein sehr berührender Roman.

Freitag: Kulturgeschichte der Blume

Detailansicht öffnen Die KI-gesteuerte Rauminstallation "Extra-Natural" von Miguel Chevalier ist ein virtueller Blumengarten, der sich mit den eigenen Bewegungen verändert. (Foto: Miguel Chevalier/VG Bild-Kunst, Bonn 2022)

Endlich ein freier Tag, das bedeutet: Raus in die Natur! Ich liebe den Nymphenburger Park und spaziere oft von meiner Wohnung aus die ganze Auffahrtsallee entlang, vorbei am Schloss, durch den Schlosspark, am Badenburger See entlang zum Apollotempel und zurück entlang des Schlossgartenkanals. Das dauert ungefähr zwei Stunden. Seit Februar findet in München das Flower-Power-Festival statt und ich habe mich schon intensiv mit dem Programm auseinandergesetzt. Besonders interessiert mich die Ausstellung "Flowers Forever - Blumen in Kunst und Kultur", die bis zum 27. August in der Hypo-Kunsthalle gezeigt wird. Auch das Biotopia-Lab im neuen Naturkundemuseum im Botanischen Institut reizt mich. Das interaktive Angebot dort ermöglicht es, durch Berührung oder Mitmachen Neues zu lernen.

Samstag: Bernsteins Kultoperette

Detailansicht öffnen Andreja Zidaric spielt und singt in der Wiederaufnahme von "Candide" die weibliche Hauptrolle der Kunigunde. (Foto: Sandra Singh)

Samstags ist bei uns traditionell Viktualienmarkt- und Bundesliga-Tag. Mein Mann liebt die "Rote" vom Kleinen Ochsenbrater, ich die Käsekrainer der Metzgerei Eisenreich. Dann spazieren wir gemütlich durch die Stadt und genießen das Münchner Flair, bevor wir später im Café Rischart am Marienplatz einkehren. Der Kaiserschmarrn dort ist absolut zu empfehlen. Da mein Mann mich mit seiner Fußball-Leidenschaft angesteckt hat, schauen wir uns am Nachmittag gemeinsam das Spiel der Bayern gegen Schalke an. Nach dem unglücklichen Trainerwechsel mitten in der Saison bin ich gespannt, ob es die Bayern dieses Mal schaffen, sich die Meisterschaft zu sichern. Am Abend findet dann die Spielzeitpremiere von "Candide" statt, in der ich die weibliche Hauptrolle der Kunigunde verkörpere. Leonard Bernstein nahm sich den philosophisch-satirischen Roman "Candide oder der Optimismus" des französischen Aufklärers Voltaire zur Vorlage für seine "Comic Operetta", die der vielfach ausgezeichnete Tänzer und Choreograf Adam Cooper inszenierte.

Sonntag: See mit Bergblick

Detailansicht öffnen Fischerboote am Südufer des Walchensees, im Hintergrund der noch teils verschneite Herzogstand. (Foto: Manfred Neubauer)

Es ist Muttertag, und da ich am Abend in einer Vorstellung singe, schlafe ich bis Mittag und dann gibt es ein spätes Mittagessen im Restaurant "Neuhauser" mit meinem Mann. Leider leben unsere Mütter mehrere hundert Kilometer von uns entfernt, deshalb rufen wir an, um ihnen zu gratulieren und singen dabei ein kleines Ständchen. Bei ihrem nächsten Besuch in München wollen wir zum Walchensee fahren. Die Gegend kenne ich selbst noch nicht, aber da meine Eltern Bergwanderer sind (so haben sie sich auch kennen gelernt) würde ihnen der Walchensee mit dem Ausblick auf die wunderschönen Alpen sicher gut gefallen.

Die aus Slowenien stammende Sopranistin studierte am Konservatorium in Wien und besuchte Meisterkurse unter anderem bei Thomas Hampson und Jerry Coyle, eine zusätzliche Ausbildung bekam sie bei Patricia Nessy. Andreja Zidaric ist Finalistin und Preisträgerin verschiedener internationaler Wettbewerbe. 2014 war sie als erste Slowenin Mitglied des Young Singers Project der Salzburger Festspiele. Zidaric gastierte an der Dresdner Oper, am Landestheater Innsbruck und der Wiener Volksoper. Seit der Spielzeit 2020/2021 ist sie Ensemblemitglied am Gärtnerplatztheater in München.