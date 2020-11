Von Klaus Kalchschmid

Für das Klavierwerk Paul Hindemiths, dessen 125. Geburtstag am 16. November gefeiert wurde, hat Glenn Gould 1973 in seiner Einspielung der drei Sonaten Pionierarbeit geleistet. Nur einige wenige Pianisten sind ihm auf Tonträgern gefolgt. Famos getoppt wird das vom in München lebenden und wirkenden Cembalisten und Pianisten Andreas Skouras auf seiner bereits achten CD für das Münchner Neue-Musik-Label "neos". Er widmete unter anderem bereits je eine Platte Tastenmusik von Kalevi Aho, Anders Eliasson, Michael Bastian Weiß und Bernd Alois Zimmermann.

Nun gelingt ihm in der frechen "Suite 1922" und den drei 14 Jahre später entstandenen Sonaten Hindemiths wieder ein Kunststück. Wunderbar flexibel in den Tempomodifikationen, vermag er noch den sprödesten Verläufen klangvolle Farbigkeit und vitale Lebensfreude abzugewinnen. Keine Sekunde Leerlauf gibt es in der gewichtigen ersten der drei Sonaten, die Hindemith wie die beiden folgenden 1936 komponierte, bereits von den Nazis verfemt und mit Aufführungsverbot belegt. Große Spannung wölbt sich über den zweiten Satz ("Im Zeitmaß eines sehr langsamen Walzer"); das ebenso lange Finale ("Lebhaft") klingt fast wie die geschickte Klavierfassung eines großen Sinfonie-Satzes. Dagegen ist die nur halb so lange zweite Sonate fast eine Sonatine, deren heiter beschwingtes Finale überraschend getragen beginnt und endet. Sehr ausgewogen dann die dritte: Sie wird eröffnet mit einem schwermütigen Siciliano, dem ein rastlos jagendes "Sehr lebhaft" folgt. Trauermarsch, Arioso und Fugato prägen den dritten, längsten Satz, bevor die Sonaten-Trias in einer so strengen wie luftig leichten Doppelfuge kulminiert. Andreas Skouras zieht hier technisch brillant und mit feinem musikalischem Gespür noch einmal alle Register.

Paul Hindemith: Klaviersuite "1922", Andreas Skouras (Klavier), Neos, 2019